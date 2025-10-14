Трамп сделал новое заявление о встрече с Зеленским: детали

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что в пятницу, 17 октября, намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Свое заявление американский лидер сделал во время общения с представителями СМИ на борту самолета Air Force One.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Дональд Трамп ответил утвердительно на вопрос о том, будет ли он принимать Зеленского в Белом доме в эту пятницу.

"Я думаю, что да. Да", – отметил американский президент.

Президент США после короткого ответа на этот вопрос поблагодарил и попрощался с прессой.

Стоит отметить, что украинская делегация, возглавляемая премьер-министром Юлией Свириденко, вместе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым и главой Офиса президента Андреем Ермаком направляется в Соединенные Штаты. Об этом Ермак сообщил в соцсетях.

"Неделя будет насыщенной, впереди много работы", – отчитался глава Офиса президента.

По его словам, на повестке дня в Вашингтоне – конкретные цели. Оборона: укрепление украинской противовоздушной обороны и ударных возможностей. Энергетика: укрепление устойчивости перед зимой. Санкции: новое давление на агрессора.

"Конечная цель – неизменна: устойчивый и справедливый мир для Украины через принуждение России к завершению войны", – отметил глава президентской канцелярии.

При этом в конце прошлой недели президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами рассказал о продолжении партнерских отношений с США.

"Мы благодарны США и президенту Трампу. Трек сотрудничества с США продолжается. Команда во главе с Премьер-министром Свириденко, вместе с главой Офиса Ермаком и моим уполномоченным по санкционной политике Власюком будет в начале следующей недели в США. Темы: ПВО, энергетика, санкционные шаги. И также переговорный трек", — отметил Зеленский.



