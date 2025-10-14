logo_ukra

Трамп зробив нову заяву про зустріч із Зеленським: деталі
commentss НОВИНИ Всі новини

Трамп зробив нову заяву про зустріч із Зеленським: деталі

Трамп підтвердив намір зустрітися із Зеленським у п'ятницю

14 жовтня 2025, 07:10
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що у п'ятницю, 17 жовтня, має намір зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським. Свою заяву американський лідер зробив під час спілкування із представниками ЗМІ на борту літака Air Force One.

Трамп зробив нову заяву про зустріч із Зеленським: деталі

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Дональд Трамп відповів ствердно на запитання про те, чи прийматиме він Зеленського в Білому домі цієї п'ятниці.

"Я думаю, що так. Так", — зазначив американський президент.

Президент США після короткої відповіді на це запитання подякував та попрощався з пресою.

Варто зазначити, що українська делегація, очолювана прем'єр-міністром Юлією Свириденко, разом із секретарем РНБО Рустемом Умеровим та головою Офісу президента Андрієм Єрмаком прямує до Сполучених Штатів. Про це Єрмак повідомив у соцмережах.

"Тиждень буде насиченим, попереду багато роботи", — відзвітував глава Офісу президента.

За його словами, на порядку денному у Вашингтоні є конкретні цілі. Оборона: зміцнення української протиповітряної оборони та ударних можливостей. Енергетика: зміцнення стійкості перед зимою. Санкції: новий тиск на агресора.

"Кінцева мета – незмінна: стійкий та справедливий мир для України через примус Росії до завершення війни", – зазначив глава президентської канцелярії.

При цьому наприкінці минулого тижня президент України Володимир Зеленський під час зустрічі із журналістами розповів про продовження партнерських відносин із США.

"Ми вдячні США і президенту Трампу. Трек співробітництва з США продовжується. Команда на чолі з Премʼєр-міністром Свириденко, разом з головою Офісу Єрмаком і моїм уповноваженим із санкційної політики Власюком буде на початку наступного тижня в США. Теми: ППО, енергетика, санкційні кроки. І також переговорний трек", — відзначив Зеленський.




