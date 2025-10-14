Трамп зробив нову заяву про зустріч із Зеленським: деталі

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп підтвердив, що у п'ятницю, 17 жовтня, має намір зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським. Свою заяву американський лідер зробив під час спілкування із представниками ЗМІ на борту літака Air Force One.
Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел
Дональд Трамп відповів ствердно на запитання про те, чи прийматиме він Зеленського в Білому домі цієї п'ятниці.
Президент США після короткої відповіді на це запитання подякував та попрощався з пресою.
Варто зазначити, що українська делегація, очолювана прем'єр-міністром Юлією Свириденко, разом із секретарем РНБО Рустемом Умеровим та головою Офісу президента Андрієм Єрмаком прямує до Сполучених Штатів. Про це Єрмак повідомив у соцмережах.
За його словами, на порядку денному у Вашингтоні є конкретні цілі. Оборона: зміцнення української протиповітряної оборони та ударних можливостей. Енергетика: зміцнення стійкості перед зимою. Санкції: новий тиск на агресора.
При цьому наприкінці минулого тижня президент України Володимир Зеленський під час зустрічі із журналістами розповів про продовження партнерських відносин із США.