Трамп зробив нову заяву про зустріч із Зеленським: деталі

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що у п'ятницю, 17 жовтня, має намір зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським. Свою заяву американський лідер зробив під час спілкування із представниками ЗМІ на борту літака Air Force One.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Дональд Трамп відповів ствердно на запитання про те, чи прийматиме він Зеленського в Білому домі цієї п'ятниці.

"Я думаю, що так. Так", — зазначив американський президент.

Президент США після короткої відповіді на це запитання подякував та попрощався з пресою.

Варто зазначити, що українська делегація, очолювана прем'єр-міністром Юлією Свириденко, разом із секретарем РНБО Рустемом Умеровим та головою Офісу президента Андрієм Єрмаком прямує до Сполучених Штатів. Про це Єрмак повідомив у соцмережах.

"Тиждень буде насиченим, попереду багато роботи", — відзвітував глава Офісу президента.

За його словами, на порядку денному у Вашингтоні є конкретні цілі. Оборона: зміцнення української протиповітряної оборони та ударних можливостей. Енергетика: зміцнення стійкості перед зимою. Санкції: новий тиск на агресора.

"Кінцева мета – незмінна: стійкий та справедливий мир для України через примус Росії до завершення війни", – зазначив глава президентської канцелярії.

При цьому наприкінці минулого тижня президент України Володимир Зеленський під час зустрічі із журналістами розповів про продовження партнерських відносин із США.

"Ми вдячні США і президенту Трампу. Трек співробітництва з США продовжується. Команда на чолі з Премʼєр-міністром Свириденко, разом з головою Офісу Єрмаком і моїм уповноваженим із санкційної політики Власюком буде на початку наступного тижня в США. Теми: ППО, енергетика, санкційні кроки. І також переговорний трек", — відзначив Зеленський.



