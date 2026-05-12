Трамп сделал новое заявление по поводу украинского Донбасса и визита в Россию

Президент США Дональд Трамп категорически опроверг предположение о наличии каких-либо скрытых договоренностей с российским лидером по территориальным уступкам Украины. Отвечая на прямой вопрос журналиста о том, есть ли у России, согласно его "пониманию" с Путиным, шанс получить весь Донбасс, Трамп ответил кратким: "Нет" .

Несмотря на сложную ситуацию на фронте, американский лидер выразил оптимизм по поводу сроков завершения конфликта. По его мнению, развязанная Россией война должна закончиться уже в ближайшее время. "Война между Украиной и РФ должна скоро закончиться", — подчеркнул Трамп, добавив, что считает трехдневное перемирие на 9-11 мая "началом конца" великой войны.

Кроме того, на фоне дипломатических усилий США по урегулированию войны, Трамп не исключил возможности своего личного визита в Россию до конца 2026 года. Это предположение прозвучало в ответ на вопросы представителей медиа по поводу дальнейших шагов в переговорном процессе.

В то же время в Кремле заявляют, что прогресс в переговорах невозможен без выполнения их территориальных требований, в то время как Киев продолжает настаивать на сохранении целостности границ и получении действенных гарантий безопасности от Запада.

