Трамп сделал официальное заявление об онкологии: какие изменения могут быть в Белом доме

Президент США Дональд Трамп сообщил о состоянии здоровья своей правой руки — главе аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз. В соцсети Truth Social политик отметил, что у нее диагностирован рак молочной железы на начальном этапе.

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Несмотря на серьезность болезни, Уайлс не планирует покидать государственные дела. Президент подчеркнул, что во время лечения она будет оставаться в должности "практически полный день". Трамп выразил глубокое уважение к мужеству своей соратницы.

"Сьюзи, как одна из моих ближайших и важнейших советниц, упорна и глубоко отдана служению американскому народу", — написал глава государства.

На фото: Сьюзи Уайлс и Дональд Трамп на борту Air Force One, январь 2026 г.

Он добавил, что они с первой леди оказывают Сьюзи всестороннюю поддержку и настроены на дальнейшую совместную работу.

"Мы с Меланией рядом с ней во всем, и с нетерпением ждем сотрудничества со многими большими и замечательными делами, происходящими во благо нашей страны!" – резюмировал Трамп.

