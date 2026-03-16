Трамп сделал официальное заявление об онкологии: какие изменения могут быть в Белом доме
Трамп сделал официальное заявление об онкологии: какие изменения могут быть в Белом доме

«Она настойчива и предана»: Трамп поддержал Сьюзи Уайлз после диагностирования рака

16 марта 2026, 18:58
Недилько Ксения

Президент США Дональд Трамп сообщил о состоянии здоровья своей правой руки — главе аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз. В соцсети Truth Social политик отметил, что у нее диагностирован рак молочной железы на начальном этапе.

Трамп сделал официальное заявление об онкологии: какие изменения могут быть в Белом доме

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Несмотря на серьезность болезни, Уайлс не планирует покидать государственные дела. Президент подчеркнул, что во время лечения она будет оставаться в должности "практически полный день". Трамп выразил глубокое уважение к мужеству своей соратницы.

"Сьюзи, как одна из моих ближайших и важнейших советниц, упорна и глубоко отдана служению американскому народу", — написал глава государства.

Трамп сделал официальное заявление об онкологии: какие изменения могут быть в Белом доме - фото 2

На фото: Сьюзи Уайлс и Дональд Трамп на борту Air Force One, январь 2026 г.

Он добавил, что они с первой леди оказывают Сьюзи всестороннюю поддержку и настроены на дальнейшую совместную работу.

"Мы с Меланией рядом с ней во всем, и с нетерпением ждем сотрудничества со многими большими и замечательными делами, происходящими во благо нашей страны!" – резюмировал Трамп.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе внимание журналистов привлекли не только громкие заявления президента США Дональда Трампа о Гренландии и Совета мира, но и состояние его рук. На обеих кистях 79-летнего президента заметили отчетливые темно-фиолетовые пятна, похожие на синяки. Особенно заметными они стали на церемонии подписания хартии новой миротворческой организации, когда руки Трампа находились в центре кадра.                                                                    



