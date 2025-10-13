Трамп сделал оптимистическое заявление о торговой войне с Китаем

Президент США Дональд Трамп на фоне нового обострения торговых отношений с Китаем заверил – "все будет хорошо". Как передает портал "Комментарии", об этом американский лидер написал в своей соцсети Truth Social.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

На фоне нового обострения торговых отношений с Китаем американский президент призвал "не волноваться" по поводу Пекина и заверил, что "все будет хорошо".

"Уважаемый президент Си просто переживает трудный период. Он не хочет Великой депрессии для своей страны, и я тоже. США хотят помочь Китаю, а не навредить ему", – заявил Дональд Трамп.

Стоит обратить внимание, напряжение резко возросло на прошлой неделе после того, как Китай объявил о новых экспортных ограничениях и других мерах, часть из которых вступит в силу только в ноябре или может быть применена выборочно.

Читайте также на портале "Комментарии" — новые санкции США в отношении экспорта иранских нефтепродуктов наносят удар по китайскому нефтеперерабатывающему гиганту Sinopec: они нацелены на терминал, через который госкомпания обрабатывает около пятой части своего импорта сырой нефти. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает агентство "Reuters".

В публикации говорится, что объявленные в четверг санкции еще больше осложняют отношения США и Китая накануне запланированных в этом месяце переговоров президентов Дональда Трампа и Си Цзиньпина.

Шаг стал ответом на решение Китая усилить контроль за экспортом редкоземель и отражает намерение Вашингтона и в дальнейшем ограничивать нефтяную торговлю Ирана с его крупнейшим клиентом.

Также издание "Комментарии" сообщало – Дональд Трамп заявил, что, учитывая "агрессивную позицию в вопросах торговли" Китая Штаты введут 100-процентный тариф на китайские товары "поверх любого" нынешнего тарифа. О чем говорит это решение? Как это может сказаться на войне в Украине? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, собрав мнения экспертов.