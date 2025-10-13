Трамп зробив оптимістичну заяву про торгову війну з Китаєм

Президент США Дональд Трамп на тлі нового загострення торговельних відносин із Китаєм запевнив – "все буде добре". Як повідомляє портал "Коментарі", про це американський лідер написав у своїй соцмережі Truth Social.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

На тлі нового загострення торговельних відносин із Китаєм американський президент закликав "не хвилюватися" з приводу Пекіна та запевнив, що "все буде добре".

"Шановний президент Сі просто переживає важкий період. Він не хоче Великої депресії для своєї країни, і я теж. США хочуть допомогти Китаю, а не нашкодити йому", — заявив Дональд Трамп.

Варто звернути увагу, напруга різко зросла минулого тижня після того, як Китай оголосив про нові експортні обмеження та інші заходи, частина з яких набуде чинності лише у листопаді або може бути застосована вибірково.

Читайте також на порталі "Коментарі" — нові санкції США щодо експорту іранських нафтопродуктів завдають удару китайському нафтопереробному гіганту Sinopec: вони націлені на термінал, через який держкомпанія обробляє близько п'ятої частини свого імпорту сирої нафти. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє агентство "Reuters".

У публікації йдеться, що оголошені у четвер санкції ще більше ускладнюють відносини США та Китаю напередодні запланованих цього місяця переговорів президентів Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна.

Крок став відповіддю на рішення Китаю посилити контроль за експортом рідкісноземель та відображає намір Вашингтона і надалі обмежувати нафтову торгівлю Ірану з його найбільшим клієнтом.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Дональд Трамп заявив, що з огляду на "агресивну позицію у питаннях торгівлі" Китаю Штати введуть 100-відсотковий тариф на китайські товари "поверх будь-якого" нинішнього тарифу. Про що свідчить це рішення? Як це може вплинути на війну в Україні? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, зібравши думки експертів.