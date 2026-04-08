Трамп сделал первое заявление после перемирия с Ираном
НОВОСТИ

Трамп сделал первое заявление после перемирия с Ираном

Дональд Трамп намекнул, что США будут влиять на то, что будет происходить в Ормузском проливе

8 апреля 2026, 08:33
Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп выступил с первым заявлением после того, как ночью он публично объявил о согласии на двухнедельное перемирие с Ираном. Как сообщает портал "Комментарии", соответствующий пост американского лидера появился в соцсети Truth Social.

Трамп сделал первое заявление после перемирия с Ираном

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Прежде Трамп начал с того, что сегодня "важный день для мира во всем мире". Глава Белого дома намекнул, что достаточно уже войн, и что в ближайшее время ожидается много хорошего, включая заработок денег.

Также лидер США явно дал понять, что Вашингтон будет играть свою роль в Ормузском проливе.

"Иран хочет этого, с них хватит! То же самое касается и всех остальных! Соединенные Штаты Америки помогут с проблемой заторов в Ормузском проливе. Будет много позитивных действий! Будут заработаны большие деньги. Иран сможет начать процесс восстановления. Мы будем загружаться всевозможными припасами и просто "будем рядом", чтобы убедиться, что все пройдет хорошо", — сказал Трамп.

Он добавил, что уверен уверен в своих словах и считает, что, как и в США, этот момент может стать "золотым возрастом Ближнего Востока".

Читайте на портале "Комментарии" — Дональд Трамп заявил о готовности временно приостановить военные удары по Ирану во время выполнения ключевого условия – полного и немедленного открытия Ормузского пролива. Об этом он сообщил в своей соцсети Truth Social.

Также издание "Комментарии" сообщало – в субботу, 28 февраля, Израиль нанес превентивный удар по Ирану. Позже появилось заявление президента США Дональда Трампа, фактически подтвердившего, что армия США совместно с армией Израиля начала масштабную военную операцию в Иране, цель которой – уничтожить угрозу со стороны жестокого иранского режима. В свою очередь, Иран уже совершил ракетные обстрелы в направлении территории Израиля. Действительно ли началась та самая большая война, которую анонсировали раньше? Как происходящее может отразиться в Украине? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, собрав мнения экспертов.




