Трамп сделал первое заявление после перемирия с Ираном

Президент США Дональд Трамп выступил с первым заявлением после того, как ночью он публично объявил о согласии на двухнедельное перемирие с Ираном. Как сообщает портал "Комментарии", соответствующий пост американского лидера появился в соцсети Truth Social.

Прежде Трамп начал с того, что сегодня "важный день для мира во всем мире". Глава Белого дома намекнул, что достаточно уже войн, и что в ближайшее время ожидается много хорошего, включая заработок денег.

Также лидер США явно дал понять, что Вашингтон будет играть свою роль в Ормузском проливе.

"Иран хочет этого, с них хватит! То же самое касается и всех остальных! Соединенные Штаты Америки помогут с проблемой заторов в Ормузском проливе. Будет много позитивных действий! Будут заработаны большие деньги. Иран сможет начать процесс восстановления. Мы будем загружаться всевозможными припасами и просто "будем рядом", чтобы убедиться, что все пройдет хорошо", — сказал Трамп.

Он добавил, что уверен уверен в своих словах и считает, что, как и в США, этот момент может стать "золотым возрастом Ближнего Востока".

