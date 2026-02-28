Що означає удар по Ірану: як війна на Близькому Сході може торкнутися України

Рубрики
У суботу, 28 лютого, Ізраїль завдав превентивного удару по Ірану. Пізніше з'явилася заява президента США Дональда Трампа, який фактично підтвердив, що армія США спільно з армією Ізраїлю розпочала масштабну військову операцію в Ірані, мета якої – знищити загрозу з боку жорстокого іранського режиму. У свою чергу, Іран вже здійснив ракетний обстріл у напрямку території Ізраїлю. Чи справді почалася та найбільша війна, яку анонсували раніше? Як те, що відбувається, може відобразитися в Україні? Видання "Коментарі" розбиралося з цих питань, зібравши думки експертів.
Операція США та Ізраїлю в Ірані
Аналітик з міжнародної політики Ілля Куса каже, що за фактом сталося те, що попереджали протягом останнього місяця, а саме, що будуть взаємні військові удари між США, Ізраїлем та Іраном. Власне, це зараз і відбувається.
Що стосується того, чи торкнеться ця війна України, то, на думку експерта, ці події безпосередньо не зачеплять війну в Україні. Тому що ситуація в Україні безпосередньо не зав'язана на ситуацію в Ірані та навколо Ірану.
Ілля Куса додає, все залежатиме від масштабів руйнувань і результативності військових ударів, про які ми поки що нічого не знаємо. Багато чого також залежатиме від ситуації на вулицях та від внутрішньополітичних розкладів у самому Ірані.
Голова Всеукраїнського громадського руху "Сила права", народний депутат Верховної Ради трьох скликань (з п'ятого по сьоме) колишній заступник голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим Андрій Сенченко говорить, Сполучені Штати Америки раніше оцінювали, що стійкості іранського режиму може вистачити лише на один-два тижні у випадку масштабного воєнного удару. При цьому вони не робили ставки на наземну операцію, а припускали, що внутрішня слабкість авторитарної системи і невдоволення іранського суспільства можуть призвести до падіння влади зсередини.
На його думку, для України ці події мають подвійне значення. З одного боку, послаблення Ірану об’єктивно вигідне Україні, оскільки Іран є частиною ширшої антизахідної коаліції разом із Росією та Китаєм. Саме Іран постачав Російській Федерації безпілотники "Шахед" і допомагав розвивати ракетні програми, які використовуються проти українських міст і цивільного населення. Будь-яке послаблення цього військово-промислового співробітництва прямо зменшує можливості Росії вести війну проти України.
Крім того, акцентує аналітик, ці події демонструють ще одну важливу річ: переговори з авторитарними режимами рідко призводять до стійкого миру, якщо за ними не стоїть реальний баланс сили. Авторитарні режими сприймають компроміс як тимчасову паузу, а не як остаточне рішення.
