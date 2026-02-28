Що означає удар по Ірану: як війна на Близькому Сході може торкнутися України

У суботу, 28 лютого, Ізраїль завдав превентивного удару по Ірану. Пізніше з'явилася заява президента США Дональда Трампа, який фактично підтвердив, що армія США спільно з армією Ізраїлю розпочала масштабну військову операцію в Ірані, мета якої – знищити загрозу з боку жорстокого іранського режиму. У свою чергу, Іран вже здійснив ракетний обстріл у напрямку території Ізраїлю. Чи справді почалася та найбільша війна, яку анонсували раніше? Як те, що відбувається, може відобразитися в Україні? Видання "Коментарі" розбиралося з цих питань, зібравши думки експертів.

Операція США та Ізраїлю в Ірані

Те, що попереджали – почалося

Аналітик з міжнародної політики Ілля Куса каже, що за фактом сталося те, що попереджали протягом останнього місяця, а саме, що будуть взаємні військові удари між США, Ізраїлем та Іраном. Власне, це зараз і відбувається.

Що стосується того, чи торкнеться ця війна України, то, на думку експерта, ці події безпосередньо не зачеплять війну в Україні. Тому що ситуація в Україні безпосередньо не зав'язана на ситуацію в Ірані та навколо Ірану.

"Теоретичні події, що відбуваються, можуть призвести до падіння політичного режиму в Ірані. Якщо, наприклад, ці атаки або повністю знищать його військову інфраструктуру і таким чином силові структури держави будуть нездатні утримувати владу і зберігати громадський порядок і цим протистояти, наприклад, натовпам протестуючих, якщо вони захочуть вийти на вулиці та захопити владу. Або у разі дезорганізації керівництва Ірану, наприклад, якщо хтось із керівництва загине і буде параліч державного управління та почнеться розкол в елітах, частина яких захоче перейти до табору опозиції та захопити владу, користуючись тим, що вона ослабла на опозиційній хвилі вуличних протестів. У такому разі це можливо, але це вимагатиме, знову ж таки, тривалої військової операції", – висловився співрозмовник порталу "Коментарі".

Ілля Куса додає, все залежатиме від масштабів руйнувань і результативності військових ударів, про які ми поки що нічого не знаємо. Багато чого також залежатиме від ситуації на вулицях та від внутрішньополітичних розкладів у самому Ірані.

"Важливо також те, як взаємодіятимуть між собою різні групи політичних еліт в Ірані. Наскільки ймовірним є цей сценарій, важко сказати, адже ситуація непрогнозована. Тут немає сенсу ворожити на кавовій гущі", – підсумував експерт.

Для України події в Ірані мають подвійне значення

Голова Всеукраїнського громадського руху "Сила права", народний депутат Верховної Ради трьох скликань (з п'ятого по сьоме) колишній заступник голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим Андрій Сенченко говорить, Сполучені Штати Америки раніше оцінювали, що стійкості іранського режиму може вистачити лише на один-два тижні у випадку масштабного воєнного удару. При цьому вони не робили ставки на наземну операцію, а припускали, що внутрішня слабкість авторитарної системи і невдоволення іранського суспільства можуть призвести до падіння влади зсередини.

"Стратегічна мета можливої коаліції Ізраїлю і США очевидна – остаточно усунути постійну екзистенційну загрозу для Ізраїлю, яка стала особливо очевидною після нападу ХАМАС. Іран є не лише політичним противником Ізраїлю, але й центром регіональної мережі воєнізованих союзників і постачальником озброєнь", – зазначив експерт.

На його думку, для України ці події мають подвійне значення. З одного боку, послаблення Ірану об’єктивно вигідне Україні, оскільки Іран є частиною ширшої антизахідної коаліції разом із Росією та Китаєм. Саме Іран постачав Російській Федерації безпілотники "Шахед" і допомагав розвивати ракетні програми, які використовуються проти українських міст і цивільного населення. Будь-яке послаблення цього військово-промислового співробітництва прямо зменшує можливості Росії вести війну проти України.

Крім того, акцентує аналітик, ці події демонструють ще одну важливу річ: переговори з авторитарними режимами рідко призводять до стійкого миру, якщо за ними не стоїть реальний баланс сили. Авторитарні режими сприймають компроміс як тимчасову паузу, а не як остаточне рішення.

"Водночас існують і ризики. Якщо глобальні гравці почнуть домовлятися між собою, вони можуть намагатися силою або політичним тиском примусити слабші держави до невигідних рішень. Світ уже бачив приклади демонстрації сили проти авторитарних режимів, які перебували в ізоляції. Чи можливий подібний сценарій щодо України? Теоретично – так, але лише за однієї умови: якби Україна була ізольованим авторитарним режимом без союзників і без внутрішньої легітимності. Сьогодні ситуація інша. Україна зберігає демократичні інститути і має стратегічну підтримку Європи. Саме Європа, для якої питання безпеки України є питанням власної безпеки, залишається головним фактором стримування будь-яких спроб нав’язати Україні несправедливий або сепаратний мир. У цьому – наш головний ресурс і наш головний захист", – підсумував експерт.

