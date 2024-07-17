Трамп сделал резонансное заявление по поводу Тайваня: что ему ответили

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Ткачик Олеся
Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что Тайвань должен платить Соединенным Штатам за его защиту от китайской угрозы. Об этом, в частности, сообщает The Times, цитируя интервью, записанное еще до оглашения Трампом своего антиукраинского вице-президента.
Дональд Трамп
The Times отмечает, что Джей Ди Вэнс, которого Трамп избрал своим вице-президентом в случае победы на выборах, аргументировал свое нежелание помогать Украине тем, что это якобы покидает Тайвань без американского оружия. Вэнс также подчеркнул, что наибольшей угрозой для США является Китай, а не Россия.
В ответ премьер-министр Тайваня Чо Чон Тай заявил, что островное государство увеличило расходы на оборону и закупку оружия у США.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Дональд Трамп обещает завершить войну в Украине, как только придет к власти. Его советники фонтанируют идеями, как это можно сделать. В частности, рекомендуют заставить Украину пойти на переговоры с РФ или согласиться на создание автономных округов. При этом отмечается, что Трамп частично может пойти на уступки России по вопросу Украины, в частности, сделать все для того, чтобы она не была членом НАТО.
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