Трамп сделал заявление о новом разговоре с Путиным: что заявил
Трамп сделал заявление о новом разговоре с Путиным: что заявил

Трамп подтвердил, что недавно говорил с Путиным

16 декабря 2025, 07:05
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что недавно у него состоялся новый телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Как передает портал "Комментарии", соответствующее заявление Трампа прозвучало во время пресс-конференции в Овальном кабинете.

Трамп сделал заявление о новом разговоре с Путиным: что заявил

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

В частности, журналисты спросили Дональда Трампа, правда ли, что тот недавно разговаривал непосредственно с Владимиром Путиным. Американский лидер дал короткий утвердительный ответ.

При этом никаких деталей разговора Дональд Трамп не раскрыл.

На брифинге в Белом доме американский лидер выразил надежду, что мир стал ближе.

"У нас был очень хороший разговор с европейскими лидерами по поводу войны в Украине. Я думаю, что мы сейчас ближе к миру, чем когда-либо были”, — сказал Дональд Трамп.

Также издание "Комментарии" сообщало – Украина представила в Вашингтоне собственный мирный план, который напрямую противоречит предложению президента США Дональда Трампа о территориальных уступках ради прекращения войны. Согласно документу, опубликованному The New York Times, Киев настаивает на сохранении контроля над всеми удерживаемыми территориями и требует юридически обязательных гарантий безопасности от США и европейских партнеров.

Европейские дипломаты и западные чиновники, ознакомившиеся с украинским планом, отмечают, что он стал ответом на 28-пунктовый план Трампа, обнародованный три недели назад, который вызвал критику в Европе за близость к требованиям Москвы. Украинский документ включает 20 пунктов и, по мнению дипломатов, вряд ли будет приемлем для Кремля. В Киеве считают, что уступки большего объема означали бы фактическое вознаграждение агрессора.




