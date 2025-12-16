logo_ukra

Трамп зробив заяву про нову розмову з Путіним: що заявив
НОВИНИ

Трамп зробив заяву про нову розмову з Путіним: що заявив

Трамп підтвердив, що нещодавно розмовляв із Путіним

16 грудня 2025, 07:05
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що нещодавно у нього відбулася нова телефонна розмова з російським диктатором Володимиром Путіним. Як повідомляє портал "Коментарі", відповідна заява Трампа прозвучала під час прес-конференції в Овальному кабінеті.

Трамп зробив заяву про нову розмову з Путіним: що заявив

Трамп та Путін. Фото: з відкритих джерел

Зокрема, журналісти запитали Дональда Трампа, чи правда, що той нещодавно розмовляв безпосередньо з Володимиром Путіним. Американський лідер дав коротку ствердну відповідь.

При цьому жодних деталей розмови Дональд Трамп не розкрив.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент США Дональд Трамп назвав переговори щодо завершення війни в Україні з європейськими лідерами "хорошими".

На брифінгу в Білому домі американський лідер висловив сподівання, що світ став ближчим.

"У нас була дуже хороша розмова з європейськими лідерами з приводу війни в Україні. Я думаю, що ми зараз ближче до світу, ніж будь-коли були", — сказав Дональд Трамп.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Україна представила у Вашингтоні власний мирний план, який прямо суперечить пропозиції президента США Дональда Трампа про територіальні поступки задля припинення війни. Згідно з документом, опублікованим The New York Times, Київ наполягає на збереженні контролю над усіма територіями, що утримуються, і вимагає юридично обов'язкових гарантій безпеки від США та європейських партнерів.

Європейські дипломати та західні чиновники, які ознайомилися з українським планом, зазначають, що він став відповіддю на 28-пунктовий план Трампа, оприлюднений три тижні тому, який викликав критику в Європі за близькість до вимог Москви. Український документ включає 20 пунктів і, на думку дипломатів, навряд чи буде прийнятним для Кремля. У Києві вважають, що поступки більшого обсягу означали б фактичну винагороду агресора.




