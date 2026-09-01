Президент США Дональд Трамп прокоментував участь міністра фінансів Росії Антона Силуанова у зустрічі країн "Групи двадцяти" в Ешвиллі. На запитання журналістів, чому російського представника запросили на саміт, американський лідер заявив, що Вашингтон прагне підтримувати відносини з усіма сторонами.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

"Ми любимо ладить со всеми. Одна из причин моего успеха заключается в том, что я лажу со всеми", — сказав Трамп журналістам. Трансляцію його заяви вів Білий дім.

Водночас поява Силуанова спричинила напруження ще на початку зустрічі. Як пише The New York Times, це був перший випадок після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році, коли російський міністр особисто взяв участь у такому заході G20.

Рішення допустити представника Москви викликало обурення серед європейських союзників США. Віцеканцлер Німеччини Ларс Клінгбайль публічно розкритикував Силуанова через російську агресію проти України, а також висловив невдоволення позицією Вашингтона.

Представники кількох європейських держав пригрозили бойкотувати традиційне спільне фото міністрів, якщо на ньому буде присутній російський представник.

Зрештою, тиск спрацював. За даними NYT, Силуанова на груповому фото не було.

Таким чином, присутність російського чиновника на зустрічі G20 стала черговим приводом для розбіжностей між США та їхніми європейськими партнерами щодо підходів до взаємодії з Москвою.

Також видання "Коментарі" повідомляло – у Кремлі заявили про особливий стиль переговорів із президентом США Дональдом Трампом щодо завершення війни проти України. Глава МЗС РФ Сергій Лавров стверджує, що команда Володимира Путіна звикла вирішувати міжнародні питання "по-благородному" або, як він висловився, "по-пацанськи".



