Трамп шокировал новым заявлением о Боге: «Очень гордится работой, которую я проделал»

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сделал ряд громких заявлений о ситуации в мире.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Среди них глава Белого дома прокомментировал вопросы войны РФ против Украины и ситуацию вокруг Гренландии.

"Я пытаюсь урегулировать последний вопрос. Я пытаюсь решить проблему с Россией и Украиной. И когда Россия готова, Украина не готова. А когда Украина готова, то Россия не готова", – сказал Трамп.

Американский президент также шокировал словами на религиозную тему, комментируя свои якобы достижения в мировой политике.

"Я думаю, что Бог очень гордится работой, которую я выполнил", — заявил Трамп.

Президент США также высказался по поводу названия Мексиканского залива, который он хочет переименовать в свою честь.

"Я сказал, почему Мексиканский залив должен быть Американским заливом? Я собирался назвать его Заливом Трампа, но я подумал, что меня убили бы, если бы я это сделал. Я хотел это сделать. Мои люди так усердно работали. Я не думаю, что это будет выглядеть слишком хорошо. И будет жарче, чем когда-либо. Я сказал, что нет, я решил этого не делать. Я шучу", — сказал Дональд Трамп.

Как сообщал портал "Комментарии", прямой военный конфликт между США и Гренландией в настоящее время маловероятен, но такой сценарий не следует исключать. Жители острова должны быть готовы к такому развитию событий, заявил премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен.

По его словам, правительство Гренландии создаст рабочую группу с участием представителей всех соответствующих местных органов власти, чтобы помочь населению подготовиться к возможным переменам в повседневной жизни. Продолжается также работа над тем, чтобы донести населению новые рекомендации, в частности, советы иметь дома запас продуктов питания по меньшей мере на пять дней.