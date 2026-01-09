logo

Трамп шокировал заявлением о мирном соглашении: что на самом деле желает Путин
Трамп шокировал заявлением о мирном соглашении: что на самом деле желает Путин

Президент США заявил, что и Москва, и Киев могут быть заинтересованы в сделке, но отказался называть сроки окончания войны и давать новые обещания по помощи Украине

9 января 2026, 08:20
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает российского диктатора Владимира Путина готовым к заключению мирного соглашения, якобы тот всячески проявляет такое желание. Об этом глава Белого дома рассказал в интервью The New York Times, комментируя ход и перспективы переговоров о прекращении войны.

Трамп шокировал заявлением о мирном соглашении: что на самом деле желает Путин

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По словам Трампа, переговорный процесс неоднократно заходил в тупик из-за позиций обеих сторон. 

Он утверждает, что в разное время препятствием для договоренностей становились как Кремль, так и Киев. В частности, американский лидер заявил, что его "шокировали" ситуации, когда, по его словам, Москва была готова к соглашению, но президент Украины Владимир Зеленский отказывался его поддержать.

"У меня были случаи, когда я полностью договорился с Путиным, а Зеленский не хотел заключать соглашение. А потом были ситуации, когда все было наоборот", — сказал Трамп.

При этом он отметил, что на текущем этапе видит возможность для компромисса. По его оценке, сейчас обе стороны могут быть заинтересованы в достижении договоренностей, хотя окончательных выводов он делать не спешит. 

"Я думаю, что сейчас они оба хотят заключить соглашение, но мы это еще узнаем", — добавил президент США.

Трамп также отказался называть какие-либо сроки возможного завершения войны, отойдя от своей прежней практики публично озвучивать дедлайны. Кроме того, он дал понять, что не готов заранее обещать увеличение американской помощи Украине, если Россия продолжит сопротивляться прекращению огня.

"Я просто не хочу оказаться в ситуации, когда должен что-то обещать, потому что обязан сначала понять, могу ли я спасти жизни", — пояснил он. 

На вопрос о временных рамках Трамп ответил кратко: "Мы делаем все возможное. У меня нет сроков".

Читайте также на портале "Комментарии" — Трамп дал прямой ответ, поддержит ли законопроект о санкциях против РФ.




Источник: https://www.nytimes.com/2026/01/08/us/politics/trump-ukraine-russia.html?smid=url-share
