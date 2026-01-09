Трамп шокував заявою про мирну угоду: що насправді прагне Путін

Президент США Дональд Трамп заявив, що вважає російського диктатора Володимира Путіна готовим до укладання мирної угоди, нібито той усіляко виявляє таке бажання. Про це глава Білого дому розповів в інтерв'ю The New York Times, коментуючи перебіг та перспективи переговорів про припинення війни.

За словами Трампа, переговорний процес неодноразово заходив у безвихідь через позиції обох сторін.

Він стверджує, що у час перешкодою для домовленостей ставали як Кремль, і Київ. Зокрема, американський лідер заявив, що його "шокували" ситуації, коли, за його словами, Москва була готова до згоди, але президент України Володимир Зеленський відмовлявся її підтримати.

"У мене були випадки, коли я повністю домовився з Путіним, а Зеленський не хотів укладати угоди. А потім були ситуації, коли все було навпаки", – сказав Трамп.

При цьому він зазначив, що на поточному етапі бачить можливість компромісу. За його оцінкою, зараз обидві сторони можуть бути зацікавлені у досягненні домовленостей, хоча остаточних висновків він робити не поспішає.

"Я думаю, що зараз вони обоє хочуть укласти угоду, але ми це ще дізнаємося", — додав президент США.

Трамп також відмовився називати будь-які терміни можливого завершення війни, відійшовши від своєї колишньої практики публічно озвучувати дедлайни. Крім того, він дав зрозуміти, що не готовий заздалегідь обіцяти збільшення американської допомоги Україні, якщо Росія продовжить чинити опір припиненню вогню.

"Я просто не хочу опинитися в ситуації, коли маю щось обіцяти, тому що зобов'язаний спочатку зрозуміти, чи можу я врятувати життя", — пояснив він.

На запитання про тимчасові рамках Трамп коротко відповів: "Ми робимо все можливе. Я не маю термінів".

