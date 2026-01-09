Трамп шокував заявою про мирну угоду: що насправді прагне Путін

Рубрики
Президент США Дональд Трамп заявив, що вважає російського диктатора Володимира Путіна готовим до укладання мирної угоди, нібито той усіляко виявляє таке бажання. Про це глава Білого дому розповів в інтерв'ю The New York Times, коментуючи перебіг та перспективи переговорів про припинення війни.
За словами Трампа, переговорний процес неодноразово заходив у безвихідь через позиції обох сторін.
Він стверджує, що у час перешкодою для домовленостей ставали як Кремль, і Київ. Зокрема, американський лідер заявив, що його "шокували" ситуації, коли, за його словами, Москва була готова до згоди, але президент України Володимир Зеленський відмовлявся її підтримати.
При цьому він зазначив, що на поточному етапі бачить можливість компромісу. За його оцінкою, зараз обидві сторони можуть бути зацікавлені у досягненні домовленостей, хоча остаточних висновків він робити не поспішає.
Трамп також відмовився називати будь-які терміни можливого завершення війни, відійшовши від своєї колишньої практики публічно озвучувати дедлайни. Крім того, він дав зрозуміти, що не готовий заздалегідь обіцяти збільшення американської допомоги Україні, якщо Росія продовжить чинити опір припиненню вогню.
На запитання про тимчасові рамках Трамп коротко відповів: "Ми робимо все можливе. Я не маю термінів".
