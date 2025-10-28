После затяжной ссоры и взаимных публичных выпадов в отношениях президента США Дональда Трампа и техномильярдера Илона Маска, похоже, наступила оттепель. Во время поездки по Азии Трамп удивил журналистов своими примирительными словами о Маске:

Трамп шокировал журналистов заявлением об Илоне Маске: что сказал

"Мне нравится Илон. Я думаю, будет всегда нравиться. Илон – добрый. Он приятный человек и в самом деле компетентен".

Президент США объяснил свои прежние конфликты с главой Tesla с почти родительским пониманием:

"У него был тяжелый период, трудное вреям. У него был плохой момент. Глупый момент в его жизни".

Похоже, Трамп решил зарыть топор войны, заключает редактор BILD Александр Хайнен. Он также сказал журналистам, что после короткой встречи с Маском на траурной церемонии по поводу убитого республиканского активиста Чарли Кирка они "изредка немного общаются".

За этим примирением может стоять не только личное прощение, но и политический расчет, отмечают наблюдатели: Маск считается влиятельным голосом среди консервативных избирателей — это может пригодиться Трампу на выборах в Конгресс 2026 года. Сблизятся ли они снова, пока неясно. Но Трамп очевидно не спешит списывать собственного бывшего союзника со счетов.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент США Дональд Трамп и миллиардер Илон Маск воссоединились на похоронах Чарли Кирка спустя несколько месяцев после их бурной публичной ссоры. Об этом сообщает Daily Mail.

Читательница по губам Никола Хиклинг рассказала, что Трамп сказал "как дела", когда вернулся в Маску, чтобы поздравить его. Затем Маск, казалось, пожал плечами, когда Трамп сказал: "Итак, Илон, я слышал, ты хотел пообщаться". Когда к разговору присоединился икона UFC Дана Уайт, Трамп предложил: "Давайте попробуем выяснить, как вернуться на верный путь". Маск соответствует кивком. Затем президент обнимает его за руку и говорит: "Я скучал по тебе".