Після затяжної сварки та взаємних публічних випадів у відносинах президента США Дональда Трампа та техномільярдера Ілона Маска, схоже, настала відлига. Під час поїздки по Азії Трамп здивував журналістів своїми примирливими словами про Маска:

Трамп шокував журналістів заявою про Ілона Маска: що сказав

"Мені подобається Ілон. Я думаю, завжди подобатиметься. Ілон – добрий. Він приємна людина і справді компетентна".

Президент США пояснив свої колишні конфлікти з главою Tesla з майже батьківським розумінням:

"У нього був важкий період, лихоліття. Він мав поганий момент. Дурний момент у його житті".

Схоже, Трамп вирішив закопати сокиру війни, робить висновок редактор BILD Олександр Хайнен. Він також сказав журналістам, що після короткої зустрічі з Маском на траурній церемонії щодо вбитого республіканського активіста Чарлі Кірка вони "зрідка трохи спілкуються".

За цим примиренням може стояти не лише особисте прощення, а й політичний розрахунок, зазначають спостерігачі: Маск вважається впливовим голосом серед консервативних виборців — це може стати в нагоді Трампу на виборах до Конгресу 2026 року. Чи зблизяться вони знову, поки неясно. Але Трамп явно не поспішає списувати свого колишнього союзника з рахунків.

Читачка по губах Нікола Хіклінг розповіла, що Трамп сказав "як справи", коли повернувся до Маска, щоб привітати його. Потім Маск, здавалося, знизав плечима, коли Трамп сказав: "Отже, Ілоне, я чув, ти хотів поспілкуватися". Коли до розмови приєднався ікона UFC Дана Вайт, Трамп запропонував: "Давайте спробуємо з'ясувати, як повернутися на правильний шлях". Маск відповідає кивком. Потім президент обіймає його за руку і каже: "Я сумував за тобою".