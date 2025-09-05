Война в Украине: Трамп выставил Европе двойной ультиматум

Президент США Дональд Трамп во время разговора с участниками заседания "коалиции решительных" заявил, что Европа должна полностью прекратить покупать российскую нефть и начать экономическое давление на Китай, чтобы способствовать миру в Украине. Об этом "CNN" сообщил неназванный чиновник Белого дома.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По словам собеседника, комментарии Дональда Трампа прозвучали во время дистанционных переговоров с участниками встречи "коалиции решительных" в Париже.

Американский президент подчеркнул, что Европа "должна прекратить покупать российскую нефть, которая финансирует войну, поскольку Россия получила 1,1 млрд евро от продаж в ЕС за один год".

"Также президент подчеркнул, что европейские лидеры должны применить экономическое давление к Китаю – за финансирование войны РФ", – добавил собеседник.

Он не высказался относительно дискуссии о том, каким мог бы быть вклад США в потенциальные гарантии безопасности для Украины.

По данным источников, во время сегодняшнего телефонного разговора лидеров стран "Коалиции желающих" с Трампом американский президент обвинил европейские государства в финансировании войны Кремля. ЕС заверил, что напрямую закупки осуществляют только Венгрия и Словакия.



