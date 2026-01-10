Трамп сказал, чего на самом деле боится Путин

Рубрики
Президент США Дональд Трамп считает, что российский диктатор Владимир Путин не боится Европы, однако он боится США — под его руководством.
В ходе общения с журналистами те поинтересовались у Трампа, что, по его мнению, Европа должна сделать в отношении Украины, на что он ответил:
Дональд Трамп также выразил убеждение, что Европа "стала другим местом", и ей "нужно взять себя в руки".
В частности, Трамп, у которого "корни в Европе", раскритиковал ее миграционную политику и переход на "зеленую" энергетику ("они устанавливают ветряки повсюду и теряют целые состояния").
