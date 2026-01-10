Президент США Дональд Трамп считает, что российский диктатор Владимир Путин не боится Европы, однако он боится США — под его руководством.

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

В ходе общения с журналистами те поинтересовались у Трампа, что, по его мнению, Европа должна сделать в отношении Украины, на что он ответил:

"Европа сделала так много для Украины, но этого было недостаточно. И, очевидно, я сказал бы, что президент Путин боится не Европы, а Соединенных Штатов Америки. Под моим руководством. Нет никакого страха перед Европой", — заявил президент США.

Дональд Трамп также выразил убеждение, что Европа "стала другим местом", и ей "нужно взять себя в руки".

"Я лишь скажу, чтобы выразиться вежливо, что в Европе есть определенные места, которые являются важными и более неузнаваемыми", — сообщил глава Белого дома.

В частности, Трамп, у которого "корни в Европе", раскритиковал ее миграционную политику и переход на "зеленую" энергетику ("они устанавливают ветряки повсюду и теряют целые состояния").

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время США начнут боевые действия "на местах" в Мексике. Воевать американский президент собирается против картелей, которые якобы "управляют Мексикой". Об этом Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News.

"Мы начнем действовать на местах в отношении картелей. Картели управляют Мексикой. Очень грустно наблюдать за тем, что произошло с этой страной", — заявил президент США.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Кремле раскрыли карты: за какие средства Трамп собрался купить Гренландию.



