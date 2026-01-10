Трамп сказав, чого насправді боїться Путін

Президент США Дональд Трамп вважає, що російський диктатор Володимир Путін не боїться Європи, проте він боїться США під його керівництвом.

Трамп та Путін. Фото: із відкритих джерел

Під час спілкування з журналістами ті поцікавилися у Трампа, що, на його думку, Європа має зробити щодо України, на що він відповів:

"Європа зробила так багато для України, але цього було недостатньо. І, очевидно, я б сказав, що президент Путін боїться не Європи, а Сполучених Штатів Америки. Під моїм керівництвом. Немає жодного страху перед Європою", — заявив президент США.

Дональд Трамп також висловив переконання, що Європа "стала іншим місцем" і їй "потрібно взяти себе в руки".

"Я лише скажу, щоб висловитися ввічливо, що в Європі є певні місця, які є важливішими та невпізнанішими", — повідомив глава Білого дому.

Зокрема, Трамп, у якого "коріння в Європі", розкритикував її міграційну політику та перехід на "зелену" енергетику ("вони встановлюють вітряки всюди і втрачають цілі статки").

