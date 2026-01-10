Трамп сказав, чого насправді боїться Путін

Рубрики
Президент США Дональд Трамп вважає, що російський диктатор Володимир Путін не боїться Європи, проте він боїться США під його керівництвом.
Трамп та Путін. Фото: із відкритих джерел
Під час спілкування з журналістами ті поцікавилися у Трампа, що, на його думку, Європа має зробити щодо України, на що він відповів:
Дональд Трамп також висловив переконання, що Європа "стала іншим місцем" і їй "потрібно взяти себе в руки".
Зокрема, Трамп, у якого "коріння в Європі", розкритикував її міграційну політику та перехід на "зелену" енергетику ("вони встановлюють вітряки всюди і втрачають цілі статки").
