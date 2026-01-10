logo_ukra

Трамп сказав, чого насправді боїться Путін

Трамп вважає, що Путін боїться не Європи, а США під його керівництвом

10 січня 2026, 08:18
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп вважає, що російський диктатор Володимир Путін не боїться Європи, проте він боїться США під його керівництвом.

Трамп сказав, чого насправді боїться Путін

Трамп та Путін. Фото: із відкритих джерел

Під час спілкування з журналістами ті поцікавилися у Трампа, що, на його думку, Європа має зробити щодо України, на що він відповів:

"Європа зробила так багато для України, але цього було недостатньо. І, очевидно, я б сказав, що президент Путін боїться не Європи, а Сполучених Штатів Америки. Під моїм керівництвом. Немає жодного страху перед Європою", — заявив президент США.

Дональд Трамп також висловив переконання, що Європа "стала іншим місцем" і їй "потрібно взяти себе в руки". 

"Я лише скажу, щоб висловитися ввічливо, що в Європі є певні місця, які є важливішими та невпізнанішими", — повідомив глава Білого дому.

Зокрема, Трамп, у якого "коріння в Європі", розкритикував її міграційну політику та перехід на "зелену" енергетику ("вони встановлюють вітряки всюди і втрачають цілі статки"). 

