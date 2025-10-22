Трамп сказав, чому його саміт з Путіним відклали і що вирішиться у найближчі 2 дні

Президент США Дональд Трамп пояснив, чому його запланований саміт в Угорщині із російським диктатором Володимиром Путіним відклали. На поставлене запитання Трамп відповів, що не хоче "марної зустрічі". Як повідомляє портал "Коментарі", заява Трампа прозвучала під час розмови з представниками ЗМІ в Овальному кабінеті.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Дональд Трамп сказав, що ще не ухвалив рішення про зустріч, яку він хотів провести найближчим часом у Будапешті.

"Не хотів би даремно витрачати час", – висловився американський лідер.

За словами американського президента, рішення про зустріч із Путіним буде ухвалено протягом двох наступних днів.

