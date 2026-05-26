Трамп снова едет к врачам: в США нарастают слухи о скрытых проблемах президента

Президент США Дональд Трамп готовится пройти очередное медицинское освидетельствование в военно-медицинском центре имени Уолтера Рида. Это уже третий или даже четвертый визит американского лидера к врачам за последние 13 месяцев, что вызвало новую волну обсуждений по его физическому и когнитивному состоянию.

Дональд Трамп.

Как пишет The Washington Post, такая частота обследований нетипична для американских президентов. Обычно главы Белого дома проходят комплексное медицинское освидетельствование только раз в год. Именно поэтому регулярные поездки Трампа в больницу все больше привлекают внимание медиа, политиков и независимых экспертов.

В администрации президента уверяют, что Трамп находится в "отличной физической форме" и полностью способен выполнять свои обязанности. Ранее медики Белого дома даже называли показатели президента "исключительными".

Впрочем, независимые врачи сомневаются, что американские власти публикуют всю информацию о состоянии здоровья президента. В публичном пространстве неоднократно замечали кровоподтеки на руках Трампа, отеки ног и признаки усталости во время официальных мероприятий. Также ранее у него была диагностирована хроническая венозная недостаточность.

Особое внимание привлекают вопросы когнитивного состояния президента. Медики отмечают: для политиков старшего возраста критически важны регулярные проверки памяти, концентрации и скорости принятия решений.

На этом фоне в американских медиа активизировались дискуссии о возможных неврологических проблемах Трампа. Некоторые специалисты предполагают, что изменения походки, невнятная речь и проблемы с контролем эмоций могут свидетельствовать о поражении лобной доли мозга.

Сам Трамп ранее заявлял, что успешно проходил когнитивные тесты, а также призвал сделать проверку интеллекта обязательной для всех кандидатов на высшие государственные должности.

