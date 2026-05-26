logo_ukra

BTC/USD

77043

ETH/USD

2123.66

USD/UAH

44.28

EUR/UAH

51.52

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ США Трамп знову їде до лікарів: у США наростають чутки про приховані проблеми президента
commentss НОВИНИ Всі новини

Трамп знову їде до лікарів: у США наростають чутки про приховані проблеми президента

Часті медичні огляди, синці на руках і дивна поведінка на публіці змушують Вашингтон дедалі голосніше говорити про стан здоров’я 79-річного лідера

26 травня 2026, 15:38
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп готується пройти черговий медичний огляд у військово-медичному центрі імені Волтера Ріда. Це вже третій або навіть четвертий візит американського лідера до лікарів за останні 13 місяців, що викликало нову хвилю обговорень щодо його фізичного та когнітивного стану. 

Трамп знову їде до лікарів: у США наростають чутки про приховані проблеми президента

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Як пише The Washington Post, така частота обстежень є нетиповою для американських президентів. Зазвичай глави Білого дому проходять комплексний медичний огляд лише раз на рік. Саме тому регулярні поїздки Трампа до лікарні дедалі більше привертають увагу медіа, політиків та незалежних експертів.

В адміністрації президента запевняють, що Трамп перебуває у “відмінній фізичній формі” та повністю здатний виконувати свої обов’язки. Раніше медики Білого дому навіть називали показники президента “винятковими”.

Втім, незалежні лікарі сумніваються, що американська влада публікує всю інформацію про стан здоров’я президента. У публічному просторі неодноразово помічали синці на руках Трампа, набряки ніг та ознаки втоми під час офіційних заходів. Також раніше у нього діагностували хронічну венозну недостатність.

Окрему увагу привертають питання когнітивного стану президента. Медики наголошують: для політиків старшого віку критично важливими є регулярні перевірки пам’яті, концентрації та швидкості ухвалення рішень.

На цьому тлі в американських медіа активізувалися дискусії про можливі неврологічні проблеми Трампа. Деякі спеціалісти припускають, що зміни ходи, невиразна мова та проблеми з контролем емоцій можуть свідчити про ураження лобної частки мозку.

Сам Трамп раніше заявляв, що успішно проходив когнітивні тести, а також закликав зробити перевірку інтелекту обов’язковою для всіх кандидатів на найвищі державні посади.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Трамп включив зворотний відлік: скільки часу США дали Ірану до доленосної угоди.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини