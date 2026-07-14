Трамп снова открывает военный фронт: какое право получил Белый дом без согласия Конгресса

Президент США Дональд Трамп официально уведомил Конгресс о возобновлении американской военной операции против Ирана. Соответствующее письмо глава Белого дома направил обеим палатам парламента, выполнив требования Закона о военных полномочиях, который регулирует применение американских вооруженных сил за рубежом.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Как сообщает The Hill, в документе Трамп подтвердил, что новые удары по иранским объектам начались 7 июля. По словам президента, операция проводится без участия американских сухопутных подразделений и носит ограниченный характер. Он заверил законодателей, что все удары тщательно спланированы и направлены на минимизацию возможных жертв среди гражданского населения.

Уведомление Конгресса запускает предусмотренный законодательством механизм, позволяющий президенту использовать вооруженные силы без отдельного разрешения парламента в течение 60 дней. При необходимости этот срок может быть автоматически продлен еще на 30 дней. Если же военная операция затянется дольше, Белому дому придется добиваться отдельного одобрения Конгресса.

Таким образом, администрация Трампа получила возможность продолжать военную кампанию против Ирана как минимум до начала осени без дополнительных политических процедур.

Возобновление ударов свидетельствует о новом витке напряженности между Вашингтоном и Тегераном. Несмотря на заявления Белого дома об ограниченном характере операции, эксперты не исключают дальнейшей эскалации, если Иран ответит на действия США или конфликт выйдет за пределы нынешнего формата.

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