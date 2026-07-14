Трамп знову відкриває військовий фронт: яке право отримав Білий дім без згоди Конгресу

Президент США Дональд Трамп офіційно повідомив Конгрес про поновлення американської військової операції проти Ірану. Відповідний лист глава Білого дому направив обом палатам парламенту, виконавши вимоги Закону про військові повноваження, який регулює застосування американських збройних сил за кордоном.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє The Hill, у документі Трамп підтвердив, що нові удари по іранських об'єктах розпочалися 7 липня. За словами президента, операція проводиться без участі американських сухопутних підрозділів і має обмежений характер. Він запевнив законодавців, що всі удари ретельно сплановані та спрямовані на мінімізацію можливих жертв серед цивільного населення.

Повідомлення Конгресу запускає передбачений законодавством механізм, що дозволяє президенту використовувати збройні сили без окремого дозволу парламенту протягом 60 днів. За потреби цей термін може бути автоматично продовжено ще на 30 днів. Якщо ж військова операція затягнеться довше, Білому дому доведеться вимагати окремого схвалення Конгресу.

Таким чином адміністрація Трампа отримала можливість продовжувати військову кампанію проти Ірану як мінімум до початку осені без додаткових політичних процедур.

Відновлення ударів свідчить про новий витік напруженості між Вашингтоном та Тегераном. Незважаючи на заяви Білого дому про обмежений характер операції, експерти не відкидають подальшої ескалації, якщо Іран відповість на дії США або конфлікт вийде за межі нинішнього формату.

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