Трамп снова пообещал завершить войну в Украине и назвал сроки

Дональд Трамп заявил, что в случае победы на президентских выборах он завершит войну в Украине еще до вступления в должность. Во время разговора на канале IMPAULSIVE он вновь подчеркнул, что полномасштабной войны не было бы, если бы он оставался у власти.

Дональд Трамп

При этом Трамп считает, что решение о масштабном нападении кремлевский диктатор Владимир Путин принял после вывода войск США из Афганистана. Такое решение политик назвал позорным, подчеркнув, что погибли очень многие.

Кроме того, Трамп также утверждает, что у него были хорошие отношения как с президентом Украины Владимиром Зеленским, так и с Путиным, но в отношениях с последним был "жестким". Кроме того, он упомянул о своем недавнем разговоре с бывшим чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.

По его словам, боксер якобы сказал Трампу, что нужно остановить все войны.

"И я думаю, что остановлю эту войну сразу после выборов. И если я выиграю, я остановлю это очень быстро до прибытия в президентский офис. Если это не закончится раньше",

– добавил он.

Однако EssentiallySports со ссылкой на социальные сети сообщает, что во время разговора Нурмагомедов просил его остановить "палестинскую войну".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Дональд Трамп уже делал заявил по поводу завершения войны в Украине. В частности, он уже говорил о том, что сможет покончить с войной в течение 24 часов.

При этом известно, что Трамп не поддерживал выделение помощи Украине. По мнению политологов, он изменил свое мнение после того, как стал понимать, что его избиратели поддерживают украинцев. То есть, добавляют эксперты, Трамп публично изменил мнение из-за своих меркантильных интересов.



