Трамп снова пригрозил Ирану: там пообещали ему «отсечь руку»

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп предостерег власти Ирана от применения силы к протестующим, которые уже несколько дней выходят на митинги из-за экономических трудностей.

Президент США Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Трамп угрожает "действиями", если страна будет убивать протестующих. Об этом он написал в своей сети Truth Social.

"Если Иран будет стрелять и жестоко убивать мирных протестующих, как это обычно бывает, Соединенные Штаты Америки придут им на помощь. Мы готовы к действию", – отметил президент США.

Уже пять дней в Иране проходят акции протеста в связи с резким падением курса национальной валюты – иранского риала – и ростом цен. СМИ сообщают, что уже погибли по меньшей мере шесть человек и несколько десятков пострадали.

В ответ на заявление Трампа советник верховного лидера Ирана Али Шамхани заявил, что кто-нибудь, кто попытается вмешаться во внутренние дела страны под любым предлогом, столкнется со строгим ответом.

"Народ Ирана хорошо знает, чем заканчивается американский "опыт спасения" — от Ирака и Афганистана до Газы. Любая рука, которая под любым предлогом потянется к безопасности Ирана, будет отсечена еще на подходе. Национальная безопасность Ирана — красная линия, а не сцена для авант".

