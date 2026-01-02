Трамп знову пригрозив Ірану: там пообіцяли йому «відсікти руку»

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп застеріг владу Ірану від застосування сили до протестувальників, які вже кілька днів виходять на мітинги через економічні труднощі.

Трамп погрожує "діями", якщо країна буде вбивати протестувальників. Про це він написав у своїй мережі Truth Social.

"Якщо Іран буде стріляти і жорстоко вбивати мирних протестувальників, як це зазвичай буває, Сполучені Штати Америки прийдуть їм на допомогу. Ми готові до дії", – зазначив президент США.

Уже п’ять днів в Ірані тривають акції протесту у зв'язку з різким падінням курсу національної валюти – іранського ріала – та зростанням цін. ЗМІ повідомляють, що вже загинули щонайменше шестеро людей й кілька десятків постраждали.

У відповідь на заяву Трампа радник верховного лідера Ірану Алі Шамхані заявив, що будь-хто, хто спробує втрутитися у внутрішні справи країни під будь-яким приводом, зіткнеться з суворою відповіддю.

"Народ Ірану добре знає, чим закінчується американський "досвід порятунку" — від Іраку та Афганістану до Гази. Будь-яка рука, яка під будь-яким приводом потягнеться до безпеки Ірану, буде відсічена ще на підході. Національна безпека Ірану — червона лінія, а не сцена для авантюрних твітів", — заявив Шамхані.

