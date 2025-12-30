logo_ukra

«Нам доведеться їх знищити»: Трамп жорстко пригрозив Ірану
НОВИНИ

«Нам доведеться їх знищити»: Трамп жорстко пригрозив Ірану

Американський лідер зробив низку гострих заяв щодо ракетної програми Ірану перед зустріччю з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу

30 грудня 2025, 00:05
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп пригрозив ще одним ударом по Ірану, якщо країна спробує відновити свою програму балістичних ракет.

«Нам доведеться їх знищити»: Трамп жорстко пригрозив Ірану

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Американський лідер зробив низку гострих заяв щодо Ірану перед зустріччю з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, повідомляє CNN. 

"Я чув, що Іран намагається знову нарощувати силу, і якщо це так, нам доведеться їх знищити. Ми їх повалимо. Ми їх добряче поб'ємо", — сказав Трамп. 

Американський президент додав, що підтримає атаку на Іран "негайно", якщо той спробує відновити свій ядерний потенціал. При цьому він радить Тегерану прагнути "угоди" зі США.

"Це розумніше. Вони могли б укласти угоду минулого разу перед тим, як ми пережили великий напад на них", — заявив Трамп. 

Видання нагадує, що раніше цього року США бомбардували три ядерні об'єкти в Ірані, і цю атаку згодом Трамп назвав великим військовим успіхом. Однак останніми тижнями Нетаньягу попередив, що Іран знову розширює програму балістичних ракет.

Як повідомляв портал "Коментарі", американський президент Дональд Трамп заявив про "дуже сильний удар" США по великому об'єкту на узбережжі у Венесуелі. Однак, усіх деталей операції глава Білого дому не називає.

Водночас, відповідаючи на запитання журналістів у своїй резиденції Мар-а-Лаго, Трамп розповів про "великий вибух у портовій зоні, де завантажують човни наркотиками". Президент США підкреслив, що цієї "зони забезпечення більше не існує".

Як раніше писало видання "Коментарі", у Венесуелі розпочинається "масова мобілізація" військових, зброї та техніки у відповідь на нарощування американських військових кораблів та військ у Карибському морі. 



Джерело: https://edition.cnn.com/politics/live-news/trump-netanyahu-gaza-news-12-29-25?post-id=cmjrhmhgq00003b6pw18o1kov
