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Трамп снова вспомнил о Путине и назвал Байдена "идиотом" (ВИДЕО)

Дональд Трамп в прибегший к словесным образам президента США Джо Байдена

сегодня, 16:40
Автор:
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Лиля Воробьева
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Бывший американский президент и снова кандидат в президенты США Дональд Трамп во время встречи со своими поклонниками в штате Джорджии назвал действующего президента США Джо Байдена "идиотом".

Трамп снова вспомнил о Путине и назвал Байдена "идиотом" (ВИДЕО)

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Выступая перед публикой Дональд Трамп снова набросился на Джо Байдена. Мол, он не может гарантировать США безопасность, а еще упомянул о президенте России Владимире Путине.

"Если у вас был бы действительно способный президент, как я, то я хочу вам сказать, что мы были бы в полной безопасности. Теперь Путин говорит о ядерном оружии. И знаете почему? Потому что он знает, что президентом США является идиот, с которым он может справиться", — заявил Трамп.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп бросил вызов Байдену . Бывший глава Белого дома Дональд Трамп вызвал действующего президента США Джо Байдена на споры перед выборами в ноябре, несмотря на то, что сам раньше уклонялся от ряда республиканских праймериз.

Он добавил, что призывает своего оппонента к проведению дебатов в любое время, в любом месте. В ходе избирательной кампании Дональд Трамп уклонился от пяти прений со своими политическими оппонентами. Он не принимал участия в подобных мероприятиях, что повлекло за собой критику со стороны бывшего кандидата Криса Кристи, который в своей рекламе назвал Трампа "курицей и неудачником".

Во время кампании 77-летний Трамп критиковал Байдена за словесные ошибки и преткновения во время ходьбы. Хотя самого бывшего президента также не застраховали от ошибок во время выступлений: недавно он перепутал Хейли и бывшего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси. Но снова вызвал Байдена на дебаты после выхода Хейли из президентской гонки.



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