Трамп снова вспомнил о Путине и назвал Байдена "идиотом" (ВИДЕО)

Бывший американский президент и снова кандидат в президенты США Дональд Трамп во время встречи со своими поклонниками в штате Джорджии назвал действующего президента США Джо Байдена "идиотом".

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Выступая перед публикой Дональд Трамп снова набросился на Джо Байдена. Мол, он не может гарантировать США безопасность, а еще упомянул о президенте России Владимире Путине.

"Если у вас был бы действительно способный президент, как я, то я хочу вам сказать, что мы были бы в полной безопасности. Теперь Путин говорит о ядерном оружии. И знаете почему? Потому что он знает, что президентом США является идиот, с которым он может справиться", — заявил Трамп.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп бросил вызов Байдену . Бывший глава Белого дома Дональд Трамп вызвал действующего президента США Джо Байдена на споры перед выборами в ноябре, несмотря на то, что сам раньше уклонялся от ряда республиканских праймериз.

Он добавил, что призывает своего оппонента к проведению дебатов в любое время, в любом месте. В ходе избирательной кампании Дональд Трамп уклонился от пяти прений со своими политическими оппонентами. Он не принимал участия в подобных мероприятиях, что повлекло за собой критику со стороны бывшего кандидата Криса Кристи, который в своей рекламе назвал Трампа "курицей и неудачником".

Во время кампании 77-летний Трамп критиковал Байдена за словесные ошибки и преткновения во время ходьбы. Хотя самого бывшего президента также не застраховали от ошибок во время выступлений: недавно он перепутал Хейли и бывшего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси. Но снова вызвал Байдена на дебаты после выхода Хейли из президентской гонки.





