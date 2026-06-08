Трамп знову заговорив про перемир'я: які дві країни мають знайти компроміс

Президент США Дональд Трамп на тлі загострення конфлікту між Іраном та Ізраїлем зробив заяву про те, що сторони прагнуть досягти режиму припинення вогню, та повідомив про продовження переговорів. Про це глава Білого дому написав у своїй соціальній мережі Truth Social.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Президент США зазначив, що між сторонами продовжуються "завершальні переговори" щодо мирної угоди.

"Обидві сторони – Ізраїль та Іран – прагнуть негайного припинення вогню! Продовжуються завершальні переговори про "світ", за умови, що на шляху не встануть невігластво чи дурість", – написав Трамп.

Президент США акцентував, що морська блокада Ірану американськими військовими продовжуватиметься в повному обсязі доти, доки не буде укладена "остаточна угода" з Тегераном. Трамп додав, що справи "мають рухатися швидко".

Читайте також на порталі "Коментарі" — напруженість на Близькому Сході різко зросла після того, як Ізраїль завдав серії ударів по військових об'єктах на території Ірану. Вибухи були зафіксовані відразу в кількох великих містах країни, включаючи Тегеран, Тебріз та Ісфахан. Інформацію щодо проведення операції офіційно підтвердили в Армії оборони Ізраїлю.

За даними іранських джерел, метою атаки стали об'єкти військової інфраструктури. Представники Корпусу вартових ісламської революції заявили, що під час удару використовувалися авіаційні балістичні ракети. Державні ЗМІ Ірану повідомили про численні вибухи у різних районах країни. Особливої гостроти ситуації надає політичний контекст події.

За інформацією американських ЗМІ, президент США Дональд Трамп напередодні особисто закликав прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху відмовитися від дій у відповідь проти Ірану. Більше того, глава Білого дому публічно заявляв, що Ізраїль має враховувати рішення Вашингтона щодо відносин з Тегераном.



