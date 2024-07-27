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Трамп снова заговорил о Третьей мировой войне: в каком случае она начнется

Дональд Трамп решил напугать американцев, призвав голосовать на выборах за себя

сегодня, 07:35 comments1312
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Кравцев Сергей

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что конфликты на Ближнем Востоке могут перерасти в третью мировую войну, если он проиграет выборы 2024 года. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Fox News".

Трамп снова заговорил о Третьей мировой войне: в каком случае она начнется

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Отмечается, что Дональд Трамп сделал это замечание во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху во Флориде.

Экс-глава Белого дома сказал журналистам, что вероятная кандидатка в президенты от демократов Камала Гаррис "хуже" в вопросах Ближнего Востока, и заявил, что война Израиля с ХАМАСом в Газе может перерасти в более широкий региональный конфликт, если она сменит Джо Байдена.

"Мы увидим, как это пойдет. Но если все получится, если мы победим, это будет очень просто. Все получится. И очень быстро. Если мы этого не сделаем, вы закончите большими войнами на Ближнем Востоке. И, возможно, третьей мировой войной. Сейчас вы ближе к третьей мировой войне, чем когда-либо со времен Второй мировой войны. Я никогда не был так близок, потому что у нас некомпетентные люди управляют страной", — сказал Трамп.

Эти слова прозвучали на фоне дипломатической вспышки между Гаррис и Нетаньяху, которая произошла после их встречи в четверг.

В комментариях после встречи Гаррис сообщила, что она сказала израильскому премьер-министру, что "всегда будет гарантировать, что Израиль сможет защитить себя, в том числе от Ирана и поддерживаемых Ираном вооруженных формирований, таких как ХАМАС и Хезболла".

"Я также выразила премьер-министру свою серьезную обеспокоенность масштабами человеческих страданий в Газе, включая гибель слишком большого количества невинных гражданских лиц. И я четко дала понять, что серьезно озабочена ужасающей гуманитарной ситуацией там", — добавила она, призвав к прекращению войны и освобождение всех находящихся в плену ХАМАС заложников.

Axios сообщило, что критика поведения Израиля в войне в Газе со стороны Гаррис вызвала у Нетаньяху раздражение. Премьер-министр неоднократно заявлял, что бои должны продолжаться, пока ХАМАС не будет ликвидирован, даже если заложники будут освобождены.

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