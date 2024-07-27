Трамп снова заговорил о Третьей мировой войне: в каком случае она начнется

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Кравцев Сергей
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что конфликты на Ближнем Востоке могут перерасти в третью мировую войну, если он проиграет выборы 2024 года. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Fox News".
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Отмечается, что Дональд Трамп сделал это замечание во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху во Флориде.
Экс-глава Белого дома сказал журналистам, что вероятная кандидатка в президенты от демократов Камала Гаррис "хуже" в вопросах Ближнего Востока, и заявил, что война Израиля с ХАМАСом в Газе может перерасти в более широкий региональный конфликт, если она сменит Джо Байдена.
Эти слова прозвучали на фоне дипломатической вспышки между Гаррис и Нетаньяху, которая произошла после их встречи в четверг.
В комментариях после встречи Гаррис сообщила, что она сказала израильскому премьер-министру, что "всегда будет гарантировать, что Израиль сможет защитить себя, в том числе от Ирана и поддерживаемых Ираном вооруженных формирований, таких как ХАМАС и Хезболла".
Axios сообщило, что критика поведения Израиля в войне в Газе со стороны Гаррис вызвала у Нетаньяху раздражение. Премьер-министр неоднократно заявлял, что бои должны продолжаться, пока ХАМАС не будет ликвидирован, даже если заложники будут освобождены.
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