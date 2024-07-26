Рейтинг теперь должен пойти вверх: кто поддержал Гаррис в качестве кандидата на пост президента

44-й президент США Барак Обама и его супруга Мишель Обама поддержали выдвижение кандидатуры действующей вице-президента Камалы Гаррис на выборы от Демократической партии. Как передает портал "Комментарии", об этом политик сообщил в социальной сети X (Twitter) и опубликовал видео телефонного разговора.

Вице-президент США Камала Гаррис. Фото: Getty Images

"Раньше на этой неделе мы с Мишель позвонили нашей подруге Камале Гаррис. Мы сказали ей, что считаем, что из нее выйдет фантастическая президент США, и что она имеет нашу полную поддержку", — написал Барак Обама.

Экс-президент США отметил, что "в этот критический для нашей страны момент мы сделаем все возможное, чтобы она победила в ноябре".

"Мы надеемся, что вы присоединитесь к нам", – резюмировал Обама.

В телефонном разговоре Мишель Обама заявила, что гордится Гаррис и подчеркнула, что это будет "исторически". Барак Обама сказал, что они с женой гордятся Харрис и пообещал сделать все возможное, чтобы она победила. Вице-президент ответила, что это для нее "много значит".

25 июля Гаррис на странице X опубликовала первый предвыборный ролик, заявив, что официально решила баллотироваться в президенты.

"Во время этих выборов мы все сталкиваемся с вопросом: "В какой стране мы хотим жить?" Есть люди, которые считают, что мы должны жить в стране хаоса, страха и ненависти. Но мы выбираем кое-что другое – свободу", – говорится в видео.

Ранее издание NBC сообщало, что Барак Обама в частном порядке полностью поддержал кандидатуру Гаррис и планировал публично поддержать ее в ближайшее время.

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