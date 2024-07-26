Рейтинг теперь должен пойти вверх: кто поддержал Гаррис в качестве кандидата на пост президента

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Кравцев Сергей
44-й президент США Барак Обама и его супруга Мишель Обама поддержали выдвижение кандидатуры действующей вице-президента Камалы Гаррис на выборы от Демократической партии. Как передает портал "Комментарии", об этом политик сообщил в социальной сети X (Twitter) и опубликовал видео телефонного разговора.
Вице-президент США Камала Гаррис. Фото: Getty Images
Экс-президент США отметил, что "в этот критический для нашей страны момент мы сделаем все возможное, чтобы она победила в ноябре".
В телефонном разговоре Мишель Обама заявила, что гордится Гаррис и подчеркнула, что это будет "исторически". Барак Обама сказал, что они с женой гордятся Харрис и пообещал сделать все возможное, чтобы она победила. Вице-президент ответила, что это для нее "много значит".
25 июля Гаррис на странице X опубликовала первый предвыборный ролик, заявив, что официально решила баллотироваться в президенты.
Ранее издание NBC сообщало, что Барак Обама в частном порядке полностью поддержал кандидатуру Гаррис и планировал публично поддержать ее в ближайшее время.
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