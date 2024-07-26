logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Рейтинг теперь должен пойти вверх: кто поддержал Гаррис в качестве кандидата на пост президента
commentss НОВОСТИ Все новости

Рейтинг теперь должен пойти вверх: кто поддержал Гаррис в качестве кандидата на пост президента

Барак Обама поддержал Харрис в качестве кандидата на пост президента

сегодня, 15:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

44-й президент США Барак Обама и его супруга Мишель Обама поддержали выдвижение кандидатуры действующей вице-президента Камалы Гаррис на выборы от Демократической партии. Как передает портал "Комментарии", об этом политик сообщил в социальной сети X (Twitter) и опубликовал видео телефонного разговора.

Рейтинг теперь должен пойти вверх: кто поддержал Гаррис в качестве кандидата на пост президента

Вице-президент США Камала Гаррис. Фото: Getty Images

"Раньше на этой неделе мы с Мишель позвонили нашей подруге Камале Гаррис. Мы сказали ей, что считаем, что из нее выйдет фантастическая президент США, и что она имеет нашу полную поддержку", — написал Барак Обама.

Экс-президент США отметил, что "в этот критический для нашей страны момент мы сделаем все возможное, чтобы она победила в ноябре".

"Мы надеемся, что вы присоединитесь к нам", – резюмировал Обама.

В телефонном разговоре Мишель Обама заявила, что гордится Гаррис и подчеркнула, что это будет "исторически". Барак Обама сказал, что они с женой гордятся Харрис и пообещал сделать все возможное, чтобы она победила. Вице-президент ответила, что это для нее "много значит".

25 июля Гаррис на странице X опубликовала первый предвыборный ролик, заявив, что официально решила баллотироваться в президенты.

"Во время этих выборов мы все сталкиваемся с вопросом: "В какой стране мы хотим жить?" Есть люди, которые считают, что мы должны жить в стране хаоса, страха и ненависти. Но мы выбираем кое-что другое – свободу", – говорится в видео.

Ранее издание NBC сообщало, что Барак Обама в частном порядке полностью поддержал кандидатуру Гаррис и планировал публично поддержать ее в ближайшее время.

Читайте также на портале "Комментарии" — Обама прокомментировал провал Байдена на дебатах: что сказал.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости