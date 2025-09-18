Трамп снова заявил, что готов пойти на жесткие меры против России, но только при одном условии

Рубрики
Лиля Воробьева
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов пойти на более решительные шаги и усилить давление на Россию, но только при условии, что Европа откажется от покупки российской нефти.
Об этом он сообщил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Трамп подчеркнул, что если стоимость нефти снизится, у российского диктатора Владимира Путина "не останется выбора, он выйдет из войны" против Украины.
Он также подчеркнул, что уже ввел санкции против Индии, чтобы вынудить ее остановить закупки российских энергоресурсов.
Кроме того, американский президент снова повторил тезис о том, что Россия не начала бы войну против Украины, будь он у власти.
При этом он выразил надежду, что в скором времени появятся "хорошие новости" по завершению войны.
