Трамп снова заявил, что готов пойти на жесткие меры против России, но только при одном условии
Трамп снова заявил, что готов пойти на жесткие меры против России, но только при одном условии

Трамп заявил, что рассчитывает на "хорошие новости" по окончании войны в Украине.

18 сентября 2025, 20:53
Автор:
Лиля Воробьева

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов пойти на более решительные шаги и усилить давление на Россию, но только при условии, что Европа откажется от покупки российской нефти.

Трамп снова заявил, что готов пойти на жесткие меры против России, но только при одном условии

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Об этом он сообщил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Трамп подчеркнул, что если стоимость нефти снизится, у российского диктатора Владимира Путина "не останется выбора, он выйдет из войны" против Украины.

"Но европейские страны покупают нефть у России", — отметил глава Белого дома.

Он также подчеркнул, что уже ввел санкции против Индии, чтобы вынудить ее остановить закупки российских энергоресурсов.

"Я готов пойти на другие меры, но не тогда, когда люди, за которые я борюсь, покупают нефть в России. Если цена на нефть упадет, Россия проще говоря согласится", — подытожил Трамп.

Кроме того, американский президент снова повторил тезис о том, что Россия не начала бы войну против Украины, будь он у власти.

При этом он выразил надежду, что в скором времени появятся "хорошие новости" по завершению войны.

"Я надеюсь, у нас будут для вас хорошие новости", — сказал Трамп.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что президент США Дональд Трамп отметил, что вопрос, который он считал самым легким для решения благодаря своим отношениям с российским диктатором Владимиром Путиным, оказался гораздо сложнее, сообщает Sky News.

"Он меня подвел. Он меня действительно подвел. Увидим, чем это все кончится", – прокомментировал американский лидер действия российского президента.

Кроме того, Трамп заявил, что российская армия несет большие потери, чем украинская.
"Путин убивает многих людей. Он теряет больше людей, чем убивает. Российские солдаты гибнут чаще, чем украинские", – подчеркнул он.



