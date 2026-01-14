Трамп со странными крывляниями высмеивает Байдена, который "парил в небе" (ВИДЕО)

Президент США Дональд Трамп снова привлек внимание противоречивой риторикой. В этот раз американский лидер попытался спародировать своего предшественника Джо Байдена, произнося странную речь с возгласами и ворчанием.

Трамп высмеял Байдена на публике. Фото из открытых источников

13 января, выступая перед Детройтским экономическим клубом, Дональд Трамп перешел в формат стендапа. Президент США пытался имитировать интонации, мимику и паузы, которыми, по его словам, пользовался Байден во время публичных речей.

Трамп заявил, что выступления экс-президента продолжались "считанные секунды", а затем изобразил "ворчание" и возгласы. Также Трамп обвинил Байдена якобы в употреблении психотропных веществ.

"Это было бы очень коротко — хотя тот единственный раз, когда они его достаточно хорошо принарядили, помните? Он был под кайфом, как воздушный змей", — сказал Трамп.

Президент США не уточнил, какую именно речь имел в виду, однако продолжил ироническую сценку, глядя вверх и комментируя, что Байден "парил высоко в небе".

В какой-то момент Трамп сказал, что Байден "выдержал" речь, хотя она и была "плохой". В конце концов, Трамп вернулся к традиционной для себя жесткой политической риторике, обвинив Байдена в провале миграционной политики и заявил, что тот допустил нелегальный въезд в США "25 миллионов человек".

