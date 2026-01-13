Новий конфуз з Трампом: забув, що обіцяв кожному американцю заплатити по 2000 доларів

Президент США Дональд Трамп дав несподівану і суперечливу відповідь, коли журналісти поцікавилися долею його обіцянки виплатити кожному американцю по 2000 доларів шляхом доходів від нових тарифів.

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Під час інтерв’ю в Овальному кабінеті для The New York Times журналісти прямо запитали Трампа про його обіцянку виплатити американцям по 2000 доларів.

"Я це казав? Коли я це казав?", — перепитав Трамп, фактично підтвердивши, що він забув про обіцянку.

Не давши журналісту договорити, президент додав, що "пожертвував 1776 доларів військовим". Однак, як пояснили високопосадовці адміністрації Трампа, виплати військовим надійшли не від нових мит США, а з "фондів примирення, виділених Конгресом, призначених для субсидування житлових допомог військовослужбовцям".

Коли ж Трампа знову запитали про виплати для всіх американців, він заявив, що тарифні доходи "настільки великі", що дозволять США виділити по 2000 доларів "ближче до кінця року".

Нагадаємо, що раніше Трамп назвав людей, які проти нових мит "дурнями" та заявив про рекордні інвестиції в економіку США. Після цього американський президент пообіцяв, що "дивіденди у розмірі щонайменше 2000 доларів на людину будуть виплачені кожному".

Варто зауважити, що американці досі очікують і на інші обіцяні виплати від Трампа у розмірі 5000 доларів, які, за словами очільника Білого дому, мали з’явитися завдяки економії від роботи департаменту DOGE, яким керував Ілон Маск.

