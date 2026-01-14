Трамп з дивними кривляннями висміює Байдена, який "ширяв у небі" (ВІДЕО)

Президент США Дональд Трамп знову привернув увагу суперечливою риторикою. Цього разу американський лідер спробував спародіювати свого попередника Джо Байдена виголошуючи дивну промову з вигуками та бурчанням.

Трамп висміяв Байдена на публіці. Фото з відкритих джерел

13 січня, під час виступу перед Детройтським економічним клубом, Дональд Трамп перейшов у формат стендапу. Президент США намагався імітувати інтонації, міміку та паузи, якими, за його словами, користувався Байден під час публічних промов.

Трамп заявив, що виступи експрезидента тривали "лічені секунди", а потім зобразив "бурчання" та вигуки. Також Трамп звинуватив Байдена нібито у вживанні психотропних речовин.

"Це було б дуже коротко — хоча той єдиний раз, коли вони його досить добре причепурили, пам’ятаєте? Він був під кайфом, як повітряний змій", — сказав Трамп.

Президент США не уточнив, яку саме промову мав на увазі, однак продовжив іронічну сценку, дивлячись угору й коментуючи, що Байден "ширяв високо в небі".

У певний момент Трамп сказав, що Байден "витримав" промову, хоча вона й була "поганою". Зрештою Трамп повернувся до традиційної для себе жорсткої політичної риторики, звинувативши Байдена в провалі міграційної політики та заявив, що той допустив нелегальний в’їзд до США "25 мільйонів людей".

