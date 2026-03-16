Трамп создает коалицию: какие страны хочет объединить и зачем

Президент США Дональд Трамп работает над созданием международной коалиции, которая должна возобновить судоходство через стратегически важный Ормузский пролив. Об этом сообщает Axios со ссылкой на несколько источников в американской администрации.

По данным издания, пока блокада пролива продолжается и поставки нефти из Персидского залива ограничены, Вашингтон не сможет быстро завершить конфликт с Ираном. Поэтому Белый дом активно ищет союзников для формирования многонациональной миссии.

В воскресенье Трамп сообщил журналистам на борту президентского самолета Air Force One, что США уже ведут переговоры, по меньшей мере, с семью государствами. По его словам, предстоящая операция может быть "небольшой", поскольку, как утверждает американский лидер, у Ирана "ограниченная огневая мощность".

В течение выходных Трамп и чиновники его администрации провели серию телефонных консультаций с потенциальными партнерами. В Белом доме ожидают, что некоторые страны в ближайшие дни публично объявят о поддержке инициативы, которую неофициально называют "Ормужской коалицией".

Предполагается, что участники могут предоставить военные корабли, беспилотники, средства командования и другую технику обеспечения безопасности судоходства.

В то же время в Вашингтоне рассматривают и более радикальные сценарии. По словам одного из чиновников, Трамп заинтересован в возможном захвате иранского нефтяного острова остров Харг, являющегося ключевым экспортным хабом Тегерана. Такой шаг, по оценке американской стороны, мог бы нанести "экономический нокаут" иранскому режиму.

Впрочем, подобная операция потребует введения войск и может спровоцировать масштабный ответ Ирана, в том числе удары по нефтяной инфраструктуре стран Персидского залива, включая Саудовскую Аравию.

Трамп также призвал союзников, в том числе членов НАТО, присоединиться к операции и предупредил о "очень плохих последствиях" для Альянса в случае отказа. Отдельно он заявил, что ожидает помощи от Китая, который, по его словам, получает до 90% своей нефти через Ормузский пролив.







