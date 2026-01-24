logo_ukra

Трамп лютує через розворот Канади до Китаю: чим погрожує Оттаві

Президент США звинуватив Оттаву у спробі стати «транзитним хабом» для китайських товарів

24 січня 2026, 17:45
Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп у суботу виступив із різкою заявою щодо торговельної політики Канади, пригрозивши запровадженням стовідсоткових мит на весь канадський імпорт до Сполучених Штатів у разі укладання торговельної угоди з Китаєм. Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

У публікації Трамп у зневажливій формі звернувся до прем’єр-міністра Канади Марка Карні, назвавши його "губернатором", і застеріг Оттаву від зближення з Пекіном. За його словами, США не допустять, щоб Канада стала "портом розвантаження" для китайських товарів, які потім надходитимуть на американський ринок в обхід обмежень.

Президент США заявив, що у разі реалізації такої схеми Канада ризикує втратити власну економічну самостійність. На його переконання, Китай "повністю поглине" канадську економіку, що призведе до руйнування бізнесу, соціальної структури та звичного способу життя в країні. Трамп підкреслив, що відповіддю Вашингтона стане негайне запровадження 100-відсоткового митного тарифу на всі канадські товари й продукцію, які імпортуються до США.

Заява Трампа пролунала на тлі нещодавніх домовленостей між Канадою та Китаєм. Під час візиту Марка Карні до Пекіна сторони погодилися на взаємне послаблення торговельних обмежень. Зокрема, Канада зобов’язалася знизити тарифи на китайські електромобілі, запроваджені разом зі США у 2024 році, тоді як Китай пообіцяв скоротити мита на ключову канадську сільськогосподарську продукцію.

Крім того, угода передбачає китайські інвестиції в канадський енергетичний сектор і ринок споживчих товарів, а Оттава, своєю чергою, планує вкладення в аерокосмічну галузь Китаю та передове виробництво.

