Трамп таки решился на этот шаг: какое решение принято по криптовалюте в США

Как передает портал "Комментарии", президент США Дональд Трамп узаконил криптовалюту в США. Глава Белого дома подписал первый крупный криптозакон Genius.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Согласно закону стейблкоины стали легальными, банки получили право выпускать собственные монеты, которыми можно будет рассчитываться в магазинах и даже получать зарплату. Стейблкоины должны быть обеспечены долларами или другими надежными активами.

Стейблкоин – это тип криптовалюты, курс которой привязан к стоимости какого-либо стабильного актива. В США это будет доллар или краткосрочные казначейские облигации. Эмитентов стейблкоинов обязали ежемесячно публично раскрывать состав их резервов.

"GENIUS приведет к повышению спроса на госдолг США и укрепит статус доллара как мировой резервной валюты", — говорится в официальном сообщении Белого дома.

Там добавили, что новый закон "сделает Америку бесспорным лидером в области цифровых активов", создав "первую в истории федеральную систему регулирования стейблкоинов".

"Закон GENIUS создает четкую и простую нормативную базу для создания и реализации огромного потенциала стейблкоинов, обеспеченных долларом, — сказал Дональд Трамп после подписания. — Это может стать, пожалуй, величайшей революцией в финансовых технологиях со времен появления интернета".

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