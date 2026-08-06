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Трамп тайно назвал донорам своего фаворита на президентские выборы 2028 года

Преемник для Республиканской партии: Трамп в частных разговорах продвигает кандидатуру Вэнса

6 августа 2026, 18:16
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Недилько Ксения

Президент США Дональд Трамп определился с наиболее желанным кандидатом, которого он хотел бы видеть победителем на следующей президентской гонке в ноябре 2028 года. В ходе закрытых переговоров с ключевыми спонсорами Республиканской партии американский лидер выразил четкую поддержку действующему вице-президенту Джей Ди Вэнсу.

Трамп тайно назвал донорам своего фаворита на президентские выборы 2028 года

Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс. Фото из открытых источников

Инсайдеры издания The Washington Post узнали, что кулуарный разговор состоялся в Овальном кабинете Белого дома примерно две недели назад.

Обращаясь к финансовым донорам партии, Трамп прямо очертил будущие предвыборные ориентиры.

"В конце концов нам нужно выбрать Джей Ди, — цитируют журналисты слова главы государства. — Он должен повести команду вперед на следующем этапе".

Такая позиция Трампа существенно отличается от официальных публичных заявлений. До недавнего времени президент открыто поощрял внутреннюю конкуренцию в партии и отмечал, что выбирает между Вэнсом и действующим госсекретарем Марко Рубио.

В то же время, ближайшее окружение американского лидера призывает не спешить с окончательными выводами относительно единственного наследника политического курса.

Источники в аппарате Республиканской партии отмечают, что Трамп склонен менять риторику в зависимости от аудитории.

"Он часто озвучивает совершенно разные вещи разным группам людей, — объясняют анонимные аналитики. — К тому же сам Джей Ди Вэнс пока еще не принял финального решения по собственному выдвижению и официальному старту предвыборной кампании".

Напомним , портал "Комментарии" писал , что в Венгрии развернулась неожиданная политическая дискуссия вокруг поиска нового главы государства. Неофициальным лидером симпатий среди граждан стал 81-летний пенсионер и инженер-электрик Андраш Арато, чье лицо знает каждый пользователь интернета благодаря популярному мем-персонажу Hide the Pain Harold.



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