Трамп таємно назвав донорам свого фаворита на президентські вибори 2028 року

Президент США Дональд Трамп визначився з найбільш бажаним кандидатом, якого він хотів би бачити переможцем на наступних президентських перегонах у листопаді 2028 року. Під час закритих переговорів із ключовими спонсорами Республіканської партії американський лідер висловив чітку підтримку чинному віцепрезиденту Джей Ді Венсу.

Дональд Трамп і Джей Ді Венс. Фото з відкритих джерел

Інсайдери видання The Washington Post дізналися, що кулуарна розмова відбулася в Овальному кабінеті Білого дому приблизно два тижні тому.

Звертаючись до фінансових донорів партії, Трамп прямо окреслив майбутні передвиборчі орієнтири.

"Зрештою, нам потрібно обрати Джей Ді, — цитують журналісти слова глави держави. — Саме він має повести команду вперед на наступному етапі".

Така позиція Трампа суттєво відрізняється від його офіційних публічних заяв. Донедавна президент відкрито заохочував внутрішню конкуренцію в партії та наголошував, що обирає між Венсом та чинним держсекретарем Марко Рубіо.

Водночас найближче оточення американського лідера закликає не поспішати з остаточними висновками щодо єдиного спадкоємця політичного курсу.

Джерела в апараті Республіканської партії зазначають, що Трамп схильний змінювати риторику залежно від аудиторії.

"Він часто озвучує абсолютно різні речі різним групам людей, — пояснюють анонімні аналітики. — До того ж сам Джей Ді Венс наразі ще не ухвалив фінального рішення щодо власного висування та офіційного старту передвиборчої кампанії".

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