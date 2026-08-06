Трамп таємно назвав донорам свого фаворита на президентські вибори 2028 року

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Недилько Ксения
Президент США Дональд Трамп визначився з найбільш бажаним кандидатом, якого він хотів би бачити переможцем на наступних президентських перегонах у листопаді 2028 року. Під час закритих переговорів із ключовими спонсорами Республіканської партії американський лідер висловив чітку підтримку чинному віцепрезиденту Джей Ді Венсу.
Дональд Трамп і Джей Ді Венс. Фото з відкритих джерел
Інсайдери видання The Washington Post дізналися, що кулуарна розмова відбулася в Овальному кабінеті Білого дому приблизно два тижні тому.
Звертаючись до фінансових донорів партії, Трамп прямо окреслив майбутні передвиборчі орієнтири.
Така позиція Трампа суттєво відрізняється від його офіційних публічних заяв. Донедавна президент відкрито заохочував внутрішню конкуренцію в партії та наголошував, що обирає між Венсом та чинним держсекретарем Марко Рубіо.
Водночас найближче оточення американського лідера закликає не поспішати з остаточними висновками щодо єдиного спадкоємця політичного курсу.
Джерела в апараті Республіканської партії зазначають, що Трамп схильний змінювати риторику залежно від аудиторії.
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