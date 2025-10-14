Трамп теперь знает, как завершить войну в Украине: что произошло в последние несколько дней

Президент США Дональд Трамп одержал внушительную внешнеполитическую победу в секторе Газа, добившись прекращения боевых действий между Израилем и ХАМАС. Он также заявил, что теперь намерен сосредоточиться на прекращении войны в Украине. уже сейчас аналитики говорят, что завершение войны в Газе дало Трампу важную подсказку о том, как достигнуть мира в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет The Wall Street Journal.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Чиновники США и Европы предупреждают, что ни Россия, ни Украина не изменят свою военную стратегию после первоначального успеха Трампа на Ближнем Востоке. Они также отмечают, что долгосрочное соглашение о прочном мире в секторе Газа далеко не гарантировано", — говорится в публикации.

Однако остается надежда, что президент США сможет воспользоваться моментом дипломатической победы и извлечь правильные уроки, чтобы возобновить усилия по возвращению российского диктатора Владимира Путина за стол переговоров.

СМИ отмечает, если Дональд Трамп и может извлечь какой-либо урок из соглашения Израиля и ХАМАС, применимый к войне на Украине, заявили европейские чиновники, то он сводится к одному слову: давление.

В частности, европейские чиновники заявили, что ужесточение финансовых санкций против России критически важно на данном этапе войны, когда её экономика находится на грани кризиса, но при этом переходит к полноценной экономике военного времени.

"Именно давление заставило ХАМАС сесть за стол переговоров, и подобного давления на Россию мы пока не испытывали", — заявил бывший посол США в ООН Курт Волкер.

Однако Трамп пока не оказывал такого же давления на Путина. Украина и её союзники в Европе надеются, что ситуация изменится теперь, когда Трамп увидел плоды своего успеха в качестве переговорщика на Ближнем Востоке, и по мере того, как его нетерпение в отношении России растёт после нескольких месяцев неудачных переговоров, пишет издание.

