Трамп тепер знає, як завершити війну в Україні: що сталося за останні кілька днів

Президент США Дональд Трамп здобув значну зовнішньополітичну перемогу в секторі Газа, добившись припинення бойових дій між Ізраїлем та ХАМАС. Він також заявив, що тепер має намір зосередитись на припиненні війни в Україні. вже зараз аналітики кажуть, що завершення війни в Газі дало Трампу важливу підказку про те, як досягти миру в Україні. Як передає портал "Коментарі", про це пише The Wall Street Journal.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

"Чиновники США та Європи попереджають, що ні Росія, ні Україна не змінять свою військову стратегію після первісного успіху Трампа на Близькому Сході. Вони також зазначають, що довгострокова угода про міцний світ у секторі Газа далеко не гарантована", — йдеться у публікації.

Однак залишається надія, що президент США зможе скористатися моментом дипломатичної перемоги та здобути правильні уроки, щоб відновити зусилля щодо повернення російського диктатора Володимира Путіна за стіл переговорів.

ЗМІ зазначає, якщо Дональд Трамп і може винести будь-який урок з угоди Ізраїлю та ХАМАС, що стосується війни на Україні, заявили європейські чиновники, то він зводиться до одного слова: тиск.

Зокрема, європейські чиновники заявили, що посилення фінансових санкцій проти Росії є критично важливим на даному етапі війни, коли її економіка перебуває на межі кризи, але при цьому переходить до повноцінної економіки воєнного часу.

"Саме тиск змусив ХАМАС сісти за стіл переговорів, і такого тиску на Росію ми поки що не відчували", — заявив колишній посол США в ООН Курт Волкер.

Проте Трамп поки не чинив такого ж тиску на Путіна. Україна та її союзники в Європі сподіваються, що ситуація зміниться тепер, коли Трамп побачив плоди свого успіху як переговорника на Близькому Сході, і в міру того, як його нетерпіння щодо Росії зростає після кількох місяців невдалих переговорів, пише видання.

