Трамп теряет Америку: рейтинг президента рухнул до нового минимума
Трамп теряет Америку: рейтинг президента рухнул до нового минимума

Даже республиканцы отворачиваются от хозяина Белого дома: бензиновый шок и рост стоимости жизни бьют по шансам партии перед выборами

20 мая 2026, 13:31
Кравцев Сергей

Рейтинг президента США Дональда Трампа стремительно снижается и приближается к самому низкому уровню с момента его возвращения в Белый дом. Причем удар по позициям главы государства наносят уже не только демократы, но и собственные сторонники в Республиканской партии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на результаты нового социологического опроса.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Согласно исследованию, деятельность Трампа на посту президента сейчас одобряют лишь 35% американцев. Это на один процентный пункт меньше, чем в начале мая. Однако главная тревога для Белого дома заключается в том, что недовольство быстро растет именно среди республиканцев.

Как отмечает Reuters, серьезный удар по популярности Трампа нанес резкий скачок цен на бензин и топливо. После того как в феврале президент США поддержал удары Израиля по Ирану и приказал нанести американские атаки, ситуация на мировом нефтяном рынке резко обострилась. Конфликт нарушил глобальные поставки нефти, а цены на бензин в США выросли почти на 50%.

На фоне этого американцы все чаще обвиняют администрацию в неспособности контролировать стоимость жизни. Именно борьбу с инфляцией Трамп делал одним из главных обещаний своей кампании 2024 года, критикуя политику бывшего президента Джо Байдена.

Особенно болезненными для Белого дома стали результаты среди сторонников Республиканской партии. Уже 21% республиканцев заявили, что не одобряют действия Трампа – сразу после его инаугурации таких было лишь 5%. Сейчас только 47% сторонников партии положительно оценивают его борьбу с ростом цен, тогда как 46% уверены, что президент провалил эту задачу.

В целом лишь каждый пятый американец считает, что администрация Трампа эффективно справляется с проблемой стоимости жизни. Опрос проводился с 15 по 18 мая среди 1271 совершеннолетнего жителя США.

Источник: https://www.reuters.com/world/us/trump-approval-drops-35-republican-support-softens-reutersipsos-poll-finds-2026-05-19/
