Трамп точно такого не ожидал: что думают большинство американцев о войне с Ираном
Трамп точно такого не ожидал: что думают большинство американцев о войне с Ираном

Опрос продемонстрировал, что большинство американцев считают войну с Ираном ошибкой

2 мая 2026, 14:08
Кравцев Сергей

В США растет скепсис относительно войны с Ираном. Большинство американцев придерживается мнения, что применение Вашингтоном силы на Ближнем Востоке было ошибочным шагом. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты опроса Washington Post/ABC News/Ipsos.

США. Фото: из открытых источников

Социологи выяснили, что шесть из десяти респондентов, или 59%, назвали военные действия против Ирана ошибкой – это соотносится с настроениями американцев во время войны в Ираке в 2006 году, когда аналогичное мнение высказывало большинство, а также с результатами опросов времен войны во Вьетнаме.

Наиболее критично к военным действиям настроены демократы — около 90% из них считают их ошибкой. Среди независимых избирателей такой позиции придерживаются 71%, тогда как среди республиканцев — 19%.

Мнения относительно дальнейших шагов США разделились. Почти половина опрошенных (48%) выступает за заключение мирного соглашения с Ираном, даже если это будет означать менее выгодные условия для Вашингтона. В то же время 46% считают, что США должны продолжить давление, даже если это приведет к возобновлению боевых действий.

Опрос также зафиксировал ухудшение финансового положения части американцев. Около 23% заявили, что отстают в финансовом плане, что больше, чем 17% в феврале. Еще 52% отметили, что имеют достаточно средств только для поддержания текущего уровня жизни, тогда как 24% считают, что улучшают свое финансовое положение.

Рост цен на бензин также влияет на поведение граждан. По данным опроса, 44% респондентов сократили поездки на автомобиле, 42% — расходы на содержание жилья, а 34% — изменили планы относительно путешествий.

Источник: https://www.washingtonpost.com/politics/2026/05/01/poll-trump-iran-war-iraq/
