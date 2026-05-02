Трамп точно такого не очікував: що думають більшість американців про війну з Іраном

У США зростає скепсис щодо війни з Іраном. Більшість американців дотримуються думки, що застосування Вашингтоном сили на Близькому Сході було хибним кроком. Як повідомляє портал "Коментарі", про це свідчать результати опитування Washington Post/ABC News/Ipsos.

Соціологи з'ясували, що шість із десяти респондентів, або 59%, назвали військові дії проти Ірану помилкою – це співвідноситься з настроями американців під час війни в Іраку 2006 року, коли аналогічна думка висловлювала більшість, а також результати опитувань часів війни у В'єтнамі.

Найбільш критично до військових дій налаштовані демократи – близько 90% з них вважають їхньою помилкою. Серед незалежних виборців такої позиції дотримуються 71%, тоді як серед республіканців – 19%.

Думки щодо подальших кроків США розділилися. Майже половина опитаних (48%) виступає за укладання мирної угоди з Іраном, навіть якщо це означатиме менш вигідні умови для Вашингтона. Водночас 46% вважають, що США мають продовжити тиск, навіть якщо це призведе до поновлення бойових дій.

Опитування також зафіксувало погіршення фінансового стану частини американців. Близько 23% заявили, що відстають у фінансовому плані, що більше ніж 17% у лютому. Ще 52% відзначили, що мають достатньо коштів лише для підтримки поточного рівня життя, тоді як 24% вважають, що покращують своє фінансове становище.

Зростання цін на бензин також впливає на поведінку громадян. За даними опитування, 44% респондентів скоротили поїздки автомобілем, 42% — витрати на утримання житла, а 34% — змінили плани щодо подорожей.

