logo

BTC/USD

66765.40

ETH/USD

3858.59

LTC/USD

84.19

USD/UAH

38.60

EUR/UAH

42.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Трамп торжествует: какое решение приняла его главная конкурента в Республиканской партии
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп торжествует: какое решение приняла его главная конкурента в Республиканской партии

По сообщениям СМИ, Хейли выйдет из президентской гонки от Республиканской партии

сегодня, 15:00
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Дональд Трамп станет кандидатом в президенты от республиканцев, поскольку его последняя соперница Никки Хейли готовится прекратить свое участие в гонке. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "SkyNews".

Трамп торжествует: какое решение приняла его главная конкурента в Республиканской партии

Дональд Трамп и Никки Хейли. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, 52-летняя бывшая губернатор Южной Каролины позиционировала себя как жесткая консерваторша и молодая альтернатива 77-летнему Трампу. Ее также рассматривали как выбор уставших от постоянных юридических проблем Трампа республиканцев, в том числе за попытки изменить результаты выборов 2020 года и его обращение с документами по национальной безопасности.

Однако, Хейли проиграла первые пять конкурсов выдвижения кандидатов и все, кроме одного, праймериз в "Супервторник". Единственное лидерство она одержала в Вермонте, не позволив Трампу одержать полную победу.

В издании отмечают, что Хейли была послом в ООН почти два года при президентстве Трампа, и когда она ушла в отставку, он назвал ее "очень особенным" человеком.

Но в последние месяцы предвыборной кампании он изменил свою позицию.

Он использовал ее происхождение, как дочери индийских мигрантов в качестве аргумента для расистских нападений и усиливал ложные заявления о ее праве на должность в Белом доме, несмотря на то, что она родилась в Южной Каролине.

За это Хейли назвала Трампа "умалишенным", говоря, что он слишком хаотичен и вызывает разногласия, чтобы быть эффективным президентом. Также она подвергла критике его восхищение диктаторами, такими как российский президент Владимир Путин.

Читайте также на портале "Комментарии" — что показал "супервторник" в США: изменится ли ситуация с оказанием помощи Украине.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://news.sky.com/story/donald-trumps-last-rival-nikki-haley-to-pull-out-of-presidential-race-13087812
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости