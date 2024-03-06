Что показал «супервторник» в США: изменится ли ситуация с оказанием помощи Украине

Действующий президент США, демократ Джо Байден и его предшественник, республиканец Дональд Трамп, мечтающий вернуться в Белый дом, победили во время "супервторника" 5 марта, когда определялись кандидаты от партий в 15 штатах на выборы, намеченные на 5 ноября. Как ситуация в Штатах (в ракурсе выборов и выделения помощи Украине) может развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Выборы в США. Фото: из открытых источников

Помощь Украине оказалась в заложниках сложной, обостренной ситуации

По мнению Владимира Дубовика (директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова, преподающий, в том числе, в США), уже нет сомнений, что выборы на пост президента в этом году будут именно между Байденом и Трампом.

Уже несколько месяцев он не может принять бюджет, заменяя его уже целой чередой временных бюджетов. Помощь Украине уже оказалась в заложниках этой сложной, обостренной ситуации", – отмечает эксперт. "Конечно, до выборов в начале ноября еще остается время, и многое может случиться. Но влияние предвыборной ситуации уже сказывается. Поляризация и противостояние привели к неэффективности Конгресса

Крыло республиканской партии, которое ориентируется на Трампа, взяло курс на срыв помощи Украине, констатирует он.

"Прежде всего речь о представителе этого крыла – Майке Джонсоне, который является спикером Палаты представителей. Он зависит от голосов других членов данной группы конгрессменов, – поясняет Владимир Дубовик. – Думается, что в ближайшем будущем появится возможность принять новый пакет помощи Украине. Но перспективы такой помощи в тумане по мере укрепления позиций и влияния Трампа ".

Теперь Трампу нет необходимости делать резкие заявления

Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда акцентирует, что "супервторник" подтвердил то, что и так было ясно заранее – основными конкурентами будут Байден от демократов и его прекрасно знакомый визави – Трамп – от республиканцев.

как-то изменить ситуацию в свою пользу. Это будут выборы достаточно пожилых кандидатов (Байдену сейчас 81 год, Трампу – 77 лет), которые попытаются продемонстрировать политическую молодость в рамках своих избирательных кампаний. По крайней мере, в моментах, где это возможно. Демонстрировать готовность к активным политическим действиям. К движению на сохранение роли США как ведущей страны мира, даже на усиление такой роли. И тут между демократами и республиканцами может быть консенсус в вопросе поддержки Украины. Но, скорее, это станет вероятным уже после президентских выборов", – считает эксперт. "Я не вижу шансов у Никки Хейли, конкурентки Трампа внутри Республиканской партии

По его мнению, рассчитывать на то, что сейчас оппоненты будут искать точки соприкосновения довольно сложно. Хоть, в принципе, он прогнозирует некоторую коррекцию позиции Трампа.

Теперь ему нет необходимости делать резкие заявления. Скорее – искать интересный подход к решению ситуации, – отмечает Евгений Магда. – Как мне кажется, мяч сейчас на украинском поле. И всё зависит не от того, как мы поговорим с Трампом (у которого может быть негатив к Зеленскому), а как наши граждане смогут достучаться до республиканского сообщества. И создать зависимость от результативного голосования на президентских выборах и выборах в Палату представителей (проходят одновременно) – от того, как Республиканская партия будет поддерживать нашу страну". "Он уже решил вопрос того, что точно станет кандидатом от республиканцев. Не только победами во время праймериз, но и решением Верховного суда, что Трамп имеет право баллотироваться

При этом, акцентирует эксперт, важно сохранять хорошие отношения с Администрацией Байдена. Ведь не менее 10 месяцев она еще будет руководить США.

Читайте также на портале "Комментарии" — что ждать Украине от Трампа во главе США: есть ли еще шанс на получение помощи.



