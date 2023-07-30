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Трамп требует от Когресса США прекратить военную помощь Украине: политик назвал новую причину

Трамп заявил, что поддержка должна быть прекращена до тех пор, пока администрация Джо Байдена не будет сотрудничать в расследовании финансовых отношений семьи действующего президента.

сегодня, 18:15
Автор:
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Лиля Воробьева
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Бывший американский президент, что собирается участвовать в следующих выборах в 2024 году, на своем предвыборном митинге в Пенсильвании обратился к конгрессменам-республиканцам и призвал остановить санкционированную дополнительную военную поддержку Украины. Об этом сообщает Sky News.

Трамп требует от Когресса США прекратить военную помощь Украине: политик назвал новую причину

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Трамп заявил, что поддержка Украины должна быть прекращена до тех пор, пока администрация Байдена не станет сотрудничать в расследовании в отношении деловых отношений его семьи.


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"Конгресс должен отказать в санкционировании единовременной дополнительной выплаты наших истощенных запасов... запасов оружия Украине до тех пор, пока ФБР, Министерство юстиции и Служба внутренних доходов передадут все имеющиеся у них доказательства коррумпированных деловых операций преступного клана Байдена", — заявил Трамп.

Кроме этого, Трамп обвинил Байдена в том, что он "втягивает Америку в глобальный конфликт от имени той же страны, Украины, которая, по-видимому, заплатила его семье все эти миллионы долларов".

В материале говорится, что в Палате представителей республиканцы расследуют деньги семьи Байденов. Речь идет о платежах, которые Хантер, сын президента Байдена, получил от украинской энергетической компании Burisma.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Трамп пообещал выставить счет Европе за отправку оружия Украине. Бывший президент США Дональд Трамп продолжает делать скандальные заявления по поводу войны в Украине и поддержки украинского народа. Так, республиканец заявил, что в случае переизбрания президентом он обратится с просьбой в Европу заплатить за восстановление запасов оружия, которое Вашингтон использовал для поддержки Украины в войне против России.



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