Трамп требует от Когресса США прекратить военную помощь Украине: политик назвал новую причину

Бывший американский президент, что собирается участвовать в следующих выборах в 2024 году, на своем предвыборном митинге в Пенсильвании обратился к конгрессменам-республиканцам и призвал остановить санкционированную дополнительную военную поддержку Украины. Об этом сообщает Sky News.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Трамп заявил, что поддержка Украины должна быть прекращена до тех пор, пока администрация Байдена не станет сотрудничать в расследовании в отношении деловых отношений его семьи.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Конгресс должен отказать в санкционировании единовременной дополнительной выплаты наших истощенных запасов... запасов оружия Украине до тех пор, пока ФБР, Министерство юстиции и Служба внутренних доходов передадут все имеющиеся у них доказательства коррумпированных деловых операций преступного клана Байдена", — заявил Трамп.

Кроме этого, Трамп обвинил Байдена в том, что он "втягивает Америку в глобальный конфликт от имени той же страны, Украины, которая, по-видимому, заплатила его семье все эти миллионы долларов".

В материале говорится, что в Палате представителей республиканцы расследуют деньги семьи Байденов. Речь идет о платежах, которые Хантер, сын президента Байдена, получил от украинской энергетической компании Burisma.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Трамп пообещал выставить счет Европе за отправку оружия Украине. Бывший президент США Дональд Трамп продолжает делать скандальные заявления по поводу войны в Украине и поддержки украинского народа. Так, республиканец заявил, что в случае переизбрания президентом он обратится с просьбой в Европу заплатить за восстановление запасов оружия, которое Вашингтон использовал для поддержки Украины в войне против России.